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Словакия собирается развивать с рф сотрудничество в сферах, не подпадающих под санкции

Киев • УНН

 • 1212 просмотра

Глава МИД Словакии Юрай Бланар после визита в Москву заявил о развитии сотрудничества с рф в обход международных санкций. Оппозиция назвала поездку позором.

Словакия собирается развивать с рф сотрудничество в сферах, не подпадающих под санкции

Словакия планирует развивать сотрудничество с рф в сферах, на которые не распространяются международные санкции. Об этом заявил министр иностранных дел страны Юрай Бланар после визита в москву 26 октября. Поездку раскритиковали словацкие оппозиционные политики. Об этом сообщает DW, передает УНН.

Детали

По информации издания, Юрай Бланар возглавлял словацкую делегацию на 22-м заседании двусторонней межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Предыдущая встреча состоялась в 2021 году. Российскую делегацию возглавлял министр науки и высшего образования рф валерий фальков. Во время визита Бланар также встретился с главой МИД россии сергеем лавровым. 

"Обсуждались вопросы энергетической безопасности Словакии, двусторонние отношения с акцентом на экономическое сотрудничество, а также война в Украине. В частности, Юрай Бланар заявил о необходимости поддерживать диалог с россией для урегулирования "ситуаций, возникающих в связи с решениями Еврокомиссии об отказе от российских энергоносителей"  до конца 2027 года. На сайте МИД Словакии отмечается, что лавров заверил Бланара: россия "по-прежнему готова выполнять свои контрактные обязательства". Комментируя войну в Украине, словацкий министр сказал, что представители двух стран понимают, насколько "важно учитывать первопричины этого конфликта и активно поддерживать диалог со всеми сторонами" для ее прекращения", – пишет издание.

По словам Бланара, лавров назвал "приемлемым" его предложение о проведении "подготовительных переговоров на более низком уровне" в Братиславе.

В то же время, согласно имеющейся информации, визит Бланара вызвал критику со стороны оппозиционных политиков. В частности, представитель консервативной партии Nova Габор Грендел назвал поездку "международным позором" и потребовал от министра объяснить, "что именно его поездка в москву дала гражданам Словакии".

В то время как бывший глава МИД Словакии Иван Корчок, представляющий либеральную партию "Свобода и солидарность", назвал Бланара "могильщиком внешней политики Словакии". По его словам, Бланар собирался попросить Лаврова разрешить увеличить количество сотрудников посольства страны в москве. С похожими предположениями ранее выступали и другие представители словацкой оппозиции.

"Впрочем, визит Бланара во главе делегации – не первая поездка высокопоставленных представителей Словакии в Россию за последнее время. 8 мая в москву прилетел премьер-министр страны Роберт Фицо . Накануне Дня Победы он возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата, а на следующий день встретился с российским президентом владимиром путиным. При этом Фицо не посещал парад на Красной площади", – отмечает издание.

Напомним

Словацкая делегация прибыла в москву для переговоров об энергетике и российском газе. Братислава опасается арбитражных требований на сумму до €16 млрд.

Алла Киосак

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