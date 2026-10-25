Погода 25 жовтня здивує осіннім теплом: де буде до +18 і які області накриють дощі

У неділю, 25 жовтня, в Україні прогнозують хмарну погоду з проясненнями. У чотирьох областях місцями пройдуть невеликі дощі, а на заході країни вранці очікується туман. Температура повітря вдень становитиме від 13 до 18 градусів тепла. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, удень 25 жовтня невеликі дощі місцями очікуються у Житомирській, Вінницькій, Одеській та Хмельницькій областях. На решті території України істотних опадів не передбачається.

У західних областях, за винятком Закарпаття, вранці спостерігатиметься туман, який може ускладнювати видимість на дорогах.

Вітер переважно південно-східний, швидкістю 7–12 метрів за секунду. Температура повітря протягом дня коливатиметься в межах +13…+18 градусів.

Якою буде погода на Київщині 25 жовтня

У Києві та Київській області в неділю опадів не прогнозують. Вітер південно-східний, 7–12 м/с. Температура повітря на Київщині становитиме +13…+18 градусів, безпосередньо у столиці очікується +14…+16 градусів.

Нагадаємо

Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 24 вересня, що на тиждень пізніше кліматичної норми. Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів. Цьогорічне метеорологічне літо тривало 126 днів.