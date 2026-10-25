Погода 25 октября удивит осенним теплом: где будет до +18 и какие области накроют дожди

В воскресенье, 25 октября, в Украине прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В четырёх областях местами пройдут небольшие дожди, а на западе страны утром ожидается туман. Температура воздуха днём составит от 13 до 18 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передаёт УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, днём 25 октября небольшие дожди местами ожидаются в Житомирской, Винницкой, Одесской и Хмельницкой областях. На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается.

В западных областях, за исключением Закарпатья, утром будет наблюдаться туман, который может осложнять видимость на дорогах.

Ветер преимущественно юго-восточный, со скоростью 7–12 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +13…+18 градусов.

Какой будет погода в Киевской области 25 октября

В Киеве и Киевской области в воскресенье осадков не прогнозируют. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с. Температура воздуха в Киевской области составит +13…+18 градусов, непосредственно в столице ожидается +14…+16 градусов.

Напомним

Метеорологическая осень в Киеве началась 24 сентября, что на неделю позже климатической нормы. Она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов. В этом году метеорологическое лето длилось 126 дней.