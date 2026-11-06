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Холодний фронт накриє Україну 6 листопада: дощі та мокрий сніг

Київ • УНН

 • 58 перегляди

6 листопада в Україні очікуються дощі, місцями мокрий сніг і сильний північно-західний вітер. У Києві до 6° тепла.

Холодний фронт накриє Україну 6 листопада: дощі та мокрий сніг

У п'ятницю, 6 листопада, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, погоду в Україні зумовлюватиме холодний атмосферний фронт, який швидко переміщуватиметься з районів Балтики.

Тиск інтенсивно падатиме. Північно-західний вітер поширюватиме холодне повітря, але захмарене небо та опади вночі захищатимуть його від сильнішого охолодження, проте вдень перешкоджатимуть прогріванню, тому температура мало змінюватиметься впродовж доби

- прогнозують метеорологи.

За їхніми даним, вдень в Україні, крім більшості західних областей, пройдуть невеликі дощі, місцями з мокрим снігом (в Карпатах невеликий сніг).

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура 0-6° тепла, на Закарпатті та крайньому півдні країни вдень 5-10° тепла.

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у п'ятницю буде хмарно з проясненнями, дощитиме. Температура 2-6° тепла.

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Вадим Хлюдзинський

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