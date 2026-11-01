Астрологічний прогноз на 2–8 листопада 2026 року: гучні заяви світових лідерів, дипломатичні можливості та напружені дні для України

Перший тиждень листопада обіцяє бути насиченим політичними подіями, гучними заявами та несподіваними поворотами. Водночас сприятливі астрологічні аспекти відкриватимуть можливості для міжнародних домовленостей, відновлення партнерства та позитивних змін, однак не обійдеться і без напружених моментів. Детальніше про те, чого очікувати від зірок у період з 26 жовтня по 8 листопада, спеціально для УНН розповіла астрологиня Ксенія Базиленко.

Деталі

За словами астрологині, цього тижня відбудуться такі астрологічні події:

Ретроградні Меркурій і Венера;

Прогноз для України: можливості міжнародної підтримки, повернення до старих домовленостей та найбільш напружені дні тижня;

2–3 листопада: гучні заяви світових лідерів, політична активність і вибори у США;

4 листопада: з'єднання ретроградного Меркурія із Сонцем - складний період для переговорів і взаєморозуміння;

5–6 листопада: несподівані дипломатичні ініціативи та можливості для позитивних змін;

7 листопада: сприятливий день для родини, кохання та приємного спілкування;

8 листопада: емоційне напруження напередодні молодика у Скорпіоні.

А тепер розглянемо головні астрологічні події тижня докладніше та з'ясуємо, на що варто звернути особливу увагу.

Ретроградні Меркурій і Венера

За словами Ксенії Базиленко, протягом тижня Меркурій продовжуватиме ретроградний рух у Скорпіоні, а Венера у Терезах. Це період повернення до незавершених справ, перегляду попередніх домовленостей і переосмислення стосунків.

Варто бути уважнішими до фінансових питань, документів, переговорів та особистих взаємин. Не поспішайте ухвалювати важливі рішення, особливо під впливом емоцій. Водночас ретроградність дає можливість виправити старі помилки та повернутися до перспективних ідей, які раніше не вдалося реалізувати - каже експертка.

Що віщують зірки для України

На думку астрологині, для України перший тиждень листопада може виявитися важливим у питаннях міжнародного співробітництва. Зокрема, за її словами, у гороскопі країни транзитний Юпітер у Леві наближається до з'єднання з натальними Юпітером і Меркурієм, розташованими у сфері партнерських відносин. Водночас ретроградна Венера у Терезах формує до них гармонійний аспект. У мунданній астрології така конфігурація символічно пов'язана з міжнародними переговорами, союзами та підтримкою партнерів.

Можливе повернення до раніше досягнутих домовленостей, відновлення обговорення фінансової, дипломатичної чи іншої допомоги Україні. Особливо цікаво, що ці аспекти активізуються на тлі важливих політичних подій у США. Українське питання може знову опинитися в центрі міжнародної уваги - зазначила Ксенія Базиленко.

Водночас, на думку експертки, цей тиждень матиме й напружені моменти. Зокрема, ніч із понеділка на вівторок, 2–3 листопада, в астрологічному прогнозі відбудеться напружена планетарна конфігурація.

Ще одним складним періодом можуть стати вихідні, особливо неділя, 8 листопада. Напружена взаємодія Марса з натальним Місяцем України, який у мунданній астрології символізує народ, може вказувати на посилення суспільного невдоволення, емоційного напруження та гостру реакцію на події. Ці астрологічні показники не є достовірним способом передбачення конкретних загроз, тому в питаннях безпеки необхідно орієнтуватися на офіційні попередження та сигнали повітряної тривоги - каже Ксенія Базиленко.

Водночас, вона наголосила, що сприятливі аспекти Венери та Юпітера залишають підстави для обережного оптимізму щодо міжнародних контактів і можливого відновлення партнерських домовленостей.

Крім того, астрологиня додала, що початок тижня, зокрема 2–3 листопада привертає увагу скупченням планет у Леві. Місяць послідовно з'єднається з Марсом і Юпітером, активізуючи теми влади, політичних амбіцій та міжнародного авторитету.

У мунданній астрології така конфігурація символізує підвищену активність світових лідерів, яскраві публічні виступи, резонансні заяви та емоційну реакцію суспільства. Особливо цікаво, що 3 листопада у США відбудуться проміжні вибори до Конгресу, які стануть однією з головних політичних подій тижня. Водночас гармонійний аспект ретроградної Венери до Юпітера створює сприятливий астрологічний фон для дипломатичних ініціатив, повернення до попередніх домовленостей та пошуку компромісів - підкреслила експертка.

Водночас 4 листопада за її словами - складний день для спілкування та переговорів.

Однією з найважливіших подій тижня стане точне з'єднання ретроградного Меркурія із Сонцем у Скорпіоні. У традиційній астрології близьке наближення Меркурія до Сонця називають спаленням планети. Цей період пов'язують із труднощами у спілкуванні, непорозуміннями, помилками та загостренням конфліктів - каже експертка.

Особливо обережними варто бути 3–5 листопада.

Різкі висловлювання, необдумані звинувачення та небажання чути співрозмовника можуть призвести до серйозних суперечок. Уважніше перевіряйте документи, повідомлення та фінансові домовленості, будьте обережними в дорозі. Цікаво, що саме 4 листопада формується гармонійний аспект Венери та Юпітера. Отже, можливості для конструктивних рішень існуватимуть, але досягти взаєморозуміння може бути непросто - зазначила астрологиня.

Втім, за її словами вже 5-6 листопада будуть можливості для позитивних змін. Зокрема, у другій половині тижня Місяць у Терезах активізує гармонійну конфігурацію Урана, Нептуна та Плутона - планет, які в мунданній астрології символізують масштабні історичні процеси та суспільні перетворення.

Це може вказувати на появу несподіваних дипломатичних ініціатив, нових ідей міжнародного співробітництва та спроб знайти вихід із давніх конфліктів. Водночас напружений аспект Місяця до Нептуна застерігає від надмірних очікувань. Не всі привабливі пропозиції обов'язково матимуть практичне продовження - зазначила Базиленко.

Чого очікувати на вихідних

7 листопада на думку експертки буде ідеальним днем гармонії та сімейного затишку.

Субота може стати одним із найприємніших днів тижня. Місяць у Терезах з'єднається з Венерою, а гармонійні аспекти до Марса та Юпітера посилять символіку радості, доброзичливості й взаємної підтримки. Це чудовий час для родинного відпочинку, спілкування з близькими, романтичних моментів і приємних домашніх справ. Можна влаштувати сімейний обід, зустрітися з друзями або відновити добрі традиції - каже Базиленко.

Вона також додала, що ретроградна Венера також може нагадати про людей із минулого або створити сприятливу атмосферу для примирення. Водночас 8 листопада за прогнозом астрологині, буде емоційне напруження перед молодиком.

У неділю Місяць перейде до Скорпіона та сформує напружений аспект із Плутоном. В астрологічній традиції така конфігурація пов'язана з посиленням емоцій, підозрілістю, внутрішнім занепокоєнням і загостренням суперечностей. Крім того, ми наближатимемося до молодика у Скорпіоні, який відбудеться 9 листопада близько 9-ї ранку за київським часом. Тому неділю краще провести спокійно, без зайвих конфліктів, з'ясування стосунків і важливих рішень. Приділіть час відпочинку, домашнім справам та відновленню сил - каже астрологиня.

Головна порада тижня від Ксенії Базиленко

Перший тиждень листопада поєднає можливості для позитивних змін із випробуваннями у сфері спілкування та взаєморозуміння. Не поспішайте з важливими рішеннями, уважно ставтеся до інформації та не дозволяйте емоціям керувати вашими вчинками. Повертайтеся до незавершених справ, шукайте компроміси й бережіть стосунки з близькими. Навіть у непрості періоди можна знайти нові можливості, якщо діяти розважливо, зберігати внутрішню рівновагу та вміти чути одне одного.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 2–8 листопада 2026 року. Перший тиждень листопада принесе чимало цікавих можливостей, несподіваних зустрічей і важливих рішень. Ретроградні Меркурій у Скорпіоні та Венера у Терезах нагадуватимуть про незавершені справи, старі домовленості та людей із минулого. Особливої уваги заслуговує 4 листопада, коли ретроградний Меркурій з'єднається із Сонцем. У традиційній астрології цей період пов'язують із труднощами у спілкуванні, непорозуміннями та необхідністю уважніше ставитися до інформації. Водночас тиждень відкриватиме можливості для примирення, відновлення партнерства й позитивних змін. А наприкінці тижня, напередодні молодика у Скорпіоні, варто більше уваги приділити відпочинку та внутрішній рівновазі - резюмувала астрологиня.

Гороскоп для всіх знаків на 2-8 листопада

Овен

Для Овнів тиждень може стати часом важливих фінансових рішень, перегляду спільних зобов'язань та переосмислення питань довіри. На перший план вийдуть питання спільного майна, кредитів, боргів, податків і фінансових домовленостей. Можливо, доведеться повернутися до питання, яке ви вже вважали вирішеним, або переглянути умови співпраці. Особливо уважними варто бути в середині тижня. Не поспішайте підписувати складні фінансові документи, брати нові кредити чи погоджуватися на сумнівні пропозиції. Водночас перша половина тижня може принести приємні події у сфері кохання, творчості та стосунків із дітьми. Можливе примирення, відновлення романтичних почуттів або повернення до захоплення, яке колись приносило радість.

Порада тижня: не ризикуйте спільними грошима та не дозволяйте фінансовим суперечкам руйнувати стосунки. Знайдіть час для любові, творчості й близьких людей.

Телець

Для Тельців головною темою залишатимуться партнерські стосунки, але цього тижня особливого значення набуде вміння домовлятися. Можливе повернення до старих розмов із коханою людиною, колишніми партнерами або діловими компаньйонами. Не виключено, що хтось із минулого знову з'явиться у вашому житті з пропозицією відновити спілкування чи співпрацю. Однак середина тижня не надто сприятлива для з'ясування стосунків. Навіть щире бажання пояснити свою позицію може наштовхнутися на нерозуміння. Натомість з'явиться можливість поліпшити домашню атмосферу, повернутися до приємних сімейних традицій або вирішити побутове питання, яке давно відкладали. Особливо корисними можуть стати спокійні розмови з рідними та спільні домашні справи.

Порада тижня: не намагайтеся будь-якою ціною довести свою правоту. Іноді для збереження важливих стосунків достатньо уважно вислухати іншу людину.

Близнюки

Близнюкам доведеться зосередитися на роботі, організації повсякденного життя та власному самопочутті. Можуть повернутися старі робочі завдання, незавершені проєкти або питання, пов'язані з колегами та службовими обов'язками. У середині тижня можливі непорозуміння на роботі, плутанина в документах, помилки в розкладі чи необхідність переробляти вже виконану роботу. Не поспішайте брати на себе додаткові зобов'язання. Водночас початок тижня може бути досить активним і цікавим. Можливі приємні розмови, відновлення старих контактів, короткі поїздки та цікаві творчі ідеї. Можливо, ви отримаєте звістку від людини, з якою давно не спілкувалися, або повернетеся до навчання, яке колись перервали.

Порада тижня: наведіть лад у робочих справах, уважно перевіряйте інформацію та не забувайте про відпочинок. Зараз важливіше працювати якісно, ніж намагатися встигнути все.

Рак

Для Раків перший тиждень листопада може виявитися цікавим у сфері кохання, творчості та особистої самореалізації. Можуть повернутися старі романтичні історії, незавершені творчі проєкти або питання, пов'язані з дітьми. Можливо, ви знову відчуєте інтерес до людини з минулого чи захочете повернутися до заняття, яке колись надихало. Водночас середина тижня може принести непорозуміння у стосунках. Не варто вимагати від близьких негайних відповідей або робити висновки лише на підставі емоцій. Особливо перспективною може стати фінансова тема. З'являться можливості для приємних покупок, поліпшення домашнього затишку або повернення до старих способів заробітку. Проте великі витрати краще ретельно обмірковувати.

Порада тижня: дозвольте собі більше радості, творчості та теплих почуттів. Але не поспішайте повертатися в минулі стосунки, не зрозумівши, чому вони колись завершилися.

Лев

Для Левів це може бути один із найяскравіших тижнів листопада! Особливо цікавою обіцяє бути перша половина тижня. Ви можете несподівано опинитися в центрі уваги, проявити лідерські здібності, отримати можливість заявити про себе або очолити важливу справу. Вашу активність, упевненість і харизму буде складно не помітити. Це гарний час для творчих виступів, спілкування з впливовими людьми, презентації власних ідей та прояву ініціативи. Водночас сімейні обов'язки, домашні питання та необхідність приділити увагу близьким також вимагатимуть вашого часу. У середині тижня можливі непорозуміння з родичами або повернення до старих сімейних суперечок. Не дозволяйте власним амбіціям перетворювати звичайні розмови на боротьбу за першість. Тиждень також може принести приємні знайомства, компліменти, цікаві новини та підтримку з боку оточення.

Порада тижня: використовуйте свою яскравість і лідерські здібності для досягнення цілей. Але пам'ятайте, що справжня сила проявляється не лише у вмінні керувати, а й у здатності чути інших.

Діва

Для Дів тиждень буде пов'язаний із важливими розмовами, документами, навчанням та переосмисленням отриманої інформації. Можливе повернення до старих домовленостей, незавершеного листування або питань, пов'язаних із близькими родичами. Особливо уважними варто бути 3–5 листопада. Не виключені непорозуміння, затримки у справах, плутанина в документах або необхідність повторно обговорювати вже погоджені питання. Не поспішайте з висновками та перевіряйте важливу інформацію. Водночас може вдатися вирішити фінансове питання, яке раніше залишалося відкритим. Можливе повернення старого боргу, отримання відкладеної виплати або несподівана підтримка. Друга половина тижня сприятиме спокійній роботі, навчанню та впорядкуванню власних планів.

Порада тижня: уважно ставтеся до слів, документів і домовленостей. Не все потрібно вирішувати негайно - іноді краще повернутися до питання через кілька днів.

Терези

Для Терезів тиждень може принести цікаві події як у фінансовій сфері, так і в особистих стосунках. Ретроградна Венера продовжує рух вашим знаком, тому минуле може несподівано нагадати про себе. Не виключені дзвінки від колишніх коханих, повернення старих романтичних історій або зустрічі з людьми, яких ви давно не бачили. Деякі Терези можуть замислитися над відновленням стосунків, які колись мали особливе значення. Водночас можливе повернення колишніх ділових партнерів, компаньйонів або людей, із якими вас пов'язували спільні професійні інтереси. Особливої уваги потребуватимуть питання доходів, витрат і матеріальної стабільності. Можливе повернення старих боргів, відкладених виплат або пропозицій щодо співпраці. Також можна розраховувати на підтримку друзів, впливових знайомих або однодумців. Проте середина тижня не надто сприятлива для великих покупок, ризикованих вкладень і поспішного підписання фінансових документів.

Порада тижня: не бійтеся повертатися до старих можливостей, але оцінюйте їх із позиції сьогодення. Особливо уважно поставтеся до людей, які знову з'являться у вашому житті.

Скорпіон

Для Скорпіонів цей тиждень може стати одним із найскладніших періодів осені, особливо у сфері спілкування та взаєморозуміння. Сонце і ретроградний Меркурій перебувають у вашому знаку, а 4 листопада утворять точне з'єднання. У традиційній астрології цей період пов'язують із труднощами у висловлюванні власних думок, непорозуміннями та необхідністю уважніше ставитися до інформації. Вам може здаватися, що оточення не розуміє ваших слів, неправильно оцінює наміри або не бажає чути вашу позицію. Водночас і ви самі можете надто гостро реагувати на зауваження чи критику.

Особливо обережними варто бути під час важливих переговорів, оформлення юридичних документів, укладання договорів і вирішення складних адміністративних питань. Якщо є можливість, відповідальні рішення краще перенести на спокійніший період. Не зайвою буде додаткова уважність у дорозі. Зараз корисніше зайнятися собою, переосмислити власні цілі, відновити сили та зрозуміти, які зміни справді необхідні. Не найкращий час і для радикальних експериментів із зовнішністю. Краще відкласти кардинальну зміну іміджу та незворотні косметичні рішення.

Порада тижня: не намагайтеся переконати весь світ у своїй правоті. Присвятіть більше часу собі, відпочинку та внутрішній роботі. Зараз тиша й усамітнення можуть виявитися кориснішими за активну боротьбу.

Стрілець

Для Стрільців настає період, коли варто трохи зменшити активність і більше уваги приділити власному внутрішньому світу. Можуть повертатися спогади, давні образи, незавершені розмови або питання, які ви довго відкладали. Не виключено, що вам захочеться менше спілкуватися, відмовитися від зайвих зустрічей і провести більше часу наодинці зі своїми думками. Це сприятливий період для переосмислення минулого, завершення старих життєвих історій та відновлення внутрішньої рівноваги. Середина тижня не надто сприятлива для важливих переговорів і поспішних рішень. Краще прислухатися до власних відчуттів і не розголошувати плани, які ще потребують обмірковування. Водночас можливі приємні новини від друзів, людей із-за кордону або колишніх однодумців. Можливе повернення до старих ідей, пов'язаних із навчанням, подорожами чи міжнародними проєктами.

Порада тижня: не сприймайте потребу у відпочинку як втрату часу. Саме зараз корисно завершити старі справи, відновити сили та підготуватися до нового життєвого етапу.

Козоріг

Для Козорогів тиждень може принести цікаві зміни у сфері професійних зв'язків, колективних проєктів та довгострокових планів. Можуть повернутися у ваше життя колишні колеги, друзі, однодумці або люди, із якими ви раніше працювали над спільними ідеями. Не виключено, що знову стане актуальним проєкт, який свого часу довелося відкласти. Водночас у середині тижня можливі непорозуміння всередині колективу, суперечки щодо розподілу обов'язків або різні погляди на майбутнє спільної справи. Не поспішайте розривати професійні зв'язки через тимчасові розбіжності. Цікавими можуть виявитися можливості у сфері кар'єри та фінансів. Можливе повернення старих професійних пропозицій, підтримка впливових людей або відновлення співпраці, яка раніше приносила користь. Особливу увагу варто приділити спільним ресурсам і фінансовим умовам партнерства. Не відмовляйтеся від перспективних ідей/

Порада тижня: не відмовляйтеся від перспективних ідей лише тому, що колись вони не були реалізовані. Але перед відновленням співпраці обов'язково перегляньте її умови.

Водолій

Для Водоліїв головними темами тижня стануть кар'єра, професійна репутація та стосунки з керівництвом. Можуть повернутися старі робочі питання, незавершені професійні проєкти або виникнути необхідність переглянути попередні рішення. У середині тижня особливо уважними варто бути під час розмов із керівництвом, ділових переговорів та публічних виступів. Необдумані слова можуть створити непотрібні ускладнення. Водночас початок тижня може принести активізацію партнерських відносин. Можливі важливі зустрічі, нові пропозиції щодо співпраці або активні дії з боку ділових партнерів. Також можуть відновитися міжнародні контакти, старі освітні проєкти або переговори з людьми з-за кордону. Не виключено, що давня ідея отримає новий шанс на реалізацію. Проте не варто дозволяти партнерам ухвалювати рішення замість вас. Навіть якщо пропозиція здається привабливою, уважно оцініть її умови.

Порада тижня: бережіть професійну репутацію, уважно ставтеся до публічних заяв і не поспішайте з остаточними рішеннями. Успіх прийде через дипломатичність та вміння співпрацювати.

Риби

Для Риб тиждень може стати часом переосмислення життєвих переконань, планів на майбутнє та можливостей особистого розвитку. Особливої уваги потребуватимуть питання освіти, далеких подорожей, міжнародних контактів, юридичних справ і професійного вдосконалення. Можливо, ви повернетеся до ідеї навчання, яку давно відкладали, відновите спілкування з людьми з-за кордону або переглянете плани щодо переїзду чи зміни професійного напрямку. Проте середина тижня потребуватиме особливої уважності до документів, офіційного листування та юридичних домовленостей. Не поспішайте робити висновки, поки не отримаєте всю необхідну інформацію. Водночас можуть з'явитися можливості вирішити питання спільних фінансів, страхування, компенсацій або інших матеріальних зобов'язань. Деяким Рибам вдасться повернутися до старої фінансової домовленості або знайти новий підхід до давно існуючої проблеми. Наприкінці тижня корисно зменшити навантаження, більше відпочивати та не перевантажувати себе зайвими переживаннями.

Порада тижня: не бійтеся переглядати власні переконання та змінювати плани. Але всі важливі рішення ухвалюйте лише після ретельної перевірки інформації.

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