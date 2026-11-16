Україна має розробити окрему систему для голосування народних депутатів, яка працюватиме незалежно від місця їхнього перебування. Про це під час брифінгу у Брюсселі з президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, повідомляє УНН.

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За його словами, це необхідно, щоб парламент міг продовжувати роботу навіть у разі руйнування будівлі внаслідок атак рф. При цьому в укриттях уже створено всі необхідні умови, щоб нардепи могли спускатися туди під час повітряних тривог і продовжувати роботу.

Постійні атаки по місту Києву впливають в тому числі і на роботу українського парламенту. Але, незважаючи на це, ми приймаємо усі необхідні законодавчі акти, які наближають нас до Європейського Союзу - сказав спікер.

Водночас він підкреслив, що парламент має бути готовим до будь-яких сценаріїв.

"Нам все рівно треба думати про окрему систему для голосування, яка буде голосувати незалежно від місця, де будуть знаходитися народні депутати. Тому що ніхто не виключає той факт, що колись росія може зруйнувати і будівлю парламенту. І ми тоді станемо перед тим питанням, коли нам потрібно буде мати систему, яка забезпечить все рівно голосування народних депутатів", - додав Стефанчук.

Нагадаємо

Раніше Стефанчук заявив, що Верховна Рада не планує переносити свою роботу до Львова на тлі обстрілів Києва.

У Раді пропонують продовжувати засідання в укритті під час тривог