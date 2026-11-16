Украина должна разработать отдельную систему для голосования народных депутатов, которая будет работать независимо от места их пребывания. Об этом во время брифинга в Брюсселе с президентом Европейского парламента Робертой Мецолой заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, сообщает УНН.

Детали

По его словам, это необходимо, чтобы парламент мог продолжать работу даже в случае разрушения здания в результате атак рф. При этом в укрытиях уже созданы все необходимые условия, чтобы нардепы могли спускаться туда во время воздушных тревог и продолжать работу.

Постоянные атаки по городу Киеву влияют в том числе и на работу украинского парламента. Но, несмотря на это, мы принимаем все необходимые законодательные акты, которые приближают нас к Европейскому Союзу - сказал спикер.

В то же время он подчеркнул, что парламент должен быть готов к любым сценариям.

"Нам всё равно нужно думать об отдельной системе для голосования, которая будет проводить голосование независимо от места, где будут находиться народные депутаты. Потому что никто не исключает тот факт, что когда-нибудь россия может разрушить и здание парламента. И мы тогда столкнёмся с вопросом, когда нам нужно будет иметь систему, которая всё равно обеспечит голосование народных депутатов", - добавил Стефанчук.

Напомним

Ранее Стефанчук заявил, что Верховная Рада не планирует переносить свою работу во Львов на фоне обстрелов Киева.

В Раде предлагают продолжать заседания в укрытии во время тревог