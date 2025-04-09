"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.