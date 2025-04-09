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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 27574 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Туск раскрыл три главных приоритета Польши во время председательства в ЕС в 2025 году

Польша сосредоточится на безопасности, энергетике и конкурентоспособности во время председательства в ЕС с января 2025 года. Туск призвал Европу быть более "эгоистичной" и солидарной в противостоянии внешним вызовам.

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Глава Европарламента Мецола призвала Германию предоставить Украине ракеты TAURUS

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В ЕС предложили создать собственную организацию по безопасности

Глава Европарламента Роберта Мецола предложила создать собственный союз безопасности и обороны ЕС. Новый союз должен дополнять НАТО, а не конкурировать с ним, особенно на фоне нестабильной ситуации из-за войны в Украине.

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Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь, поддержку Формулы мира и будущее членство Украины в ЕС.

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Зеленский едет в Брюссель представить План победы лидерам ЕС

Президент Украины отправился в Бельгию на заседание Европейского совета. Зеленский представит План победы и проведет встречи в Европарламенте и НАТО для усиления защиты Украины.

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Метсола переизбрана в качестве президента Европарламента. Ее уже поздравил Зеленский

Роберта Метсола была переизбрана на должность президента Европейского парламента еще на два с половиной года до 2027 года, получив 562 голоса в первом туре.

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Лидеры ЕС не смогли договориться о втором сроке фон дер Ляйен - Politico

Лидеры ЕС не смогли согласовать кандидатуры на главные должности в ЕС, в том числе на второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии.

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Быстрое согласование вокруг "большой четверки": Politico узнало, кто претендует на высшие руководящие посты в ЕС

В ЕС отмечают быстро формирующийся консенсус относительно предпочтительных имен на высшие руководящие посты в ЕС: называют Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве президента Европейской комиссии, Антониу Кошту в качестве президента Европейского совета, Роберту Метсолу в качестве главы Европейского парламента и Кайю Каллас в качестве главы дипломатии ЕС.

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Украина ожидает, что ЕС одобрит переговорную рамку в конце июня - Стефанишина

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Стефанчук обсудил военную поддержку Украины с президентом Европарламента: из-за воздушной тревоги встречу провели в укрытии

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Не только Донбасс: Зеленский сказал, что россияне везде увеличили свои войска

По словам президента Зеленского, россияне увеличили количество своих войск по всей Украине, особенно на севере и востоке, воспользовавшись паузой в поставках оружия.

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Во время пресс-конференции Зеленского и Мецолы прозвучала тревога: президент эмоционально отреагировал

Во время совместной пресс-конференции президента Зеленского и президента Европейского парламента Мецолы в Киеве прозвучала воздушная тревога, которая осветила истинное отношение России к миру и борьбе с нацизмом.

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Мецола с оптимизмом ожидает, что переговорная рамка будет принята в июне странами ЕС

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Президент Европарламента встретилась с баристой, которая готовила кофе в поврежденном российским обстрелом кафе

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Европейский Союз не признает так называемые российские выборы, особенно те, что были незаконно проведены на оккупированных территориях Украины, и от нового состава Европарламента ожидается сильная позиция.

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путин не собирается останавливаться, заявил президент Зеленский.

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Зеленский о встрече с Мецолой: работаем вместе, чтобы укрепить наши позиции для защиты жизни

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Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

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Путь Украины к вступлению в ЕС безусловно будет сложным - Мецола

Путь Украины к вступлению в ЕС будет сложным, но Европейский парламент и ЕС помогут восстановить инфраструктуру и экономику Украины, поскольку Украина - это Европа, а Европа - это Украина, заявила Президент Европейского парламента Роберта Метсола.

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Украина приблизилась вплотную к фактическому старту переговоров о вступлении в ЕС - Зеленский

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Действительно европейской страну делают именно общие ценности и история - Зеленский по поводу Дня Европы

Общие ценности и история делают страну по-настоящему европейской, что является настоящей европейской силой, которую необходимо приумножать, чтобы защитить жизнь и ценности на континенте, передать в наследство детям мирную и объединенную Европу и победить зло вроде Гитлера и Путина.

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"Снова в Стране Отважных": президент Европарламента приехала в Киев в День Европы

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Европарламент оштрафовал латвийскую евродепутатку, которую уличили в шпионаже в пользу рф

Европейский парламент ввел санкции, включая штраф и запрет на выполнение определенных функций, против латвийского евродепутата Татьяны Жданок за нарушение кодекса поведения после того, как ее уличили в шпионаже в пользу россии.

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Европарламент подаст в суд на Еврокомиссию из-за размораживания средств для Венгрии - РоІітісо

Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее противоречивого решения разморозить миллиарды долларов для Венгрии в конце прошлого года, несмотря на обеспокоенность относительно нарушений прав человека и верховенства права.

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Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки

Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.

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