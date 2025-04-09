Президент Европарламента Роберта Мецола заявила о необходимости усиления поддержки Украины перед экстренным саммитом ЕС. Она подчеркнула, что безопасность Украины является безопасностью Европы, и призвала к увеличению финансовой и военной помощи.
Эдмундо Гонсалес и Мария Корина Мачадо получили премию Сахарова 2024 за борьбу за демократию в Венесуэле. Гонсалес принял награду лично, а Мачадо выступила по видеосвязи.
Польша сосредоточится на безопасности, энергетике и конкурентоспособности во время председательства в ЕС с января 2025 года. Туск призвал Европу быть более "эгоистичной" и солидарной в противостоянии внешним вызовам.
Глава Европарламента поддержала предоставление Украине немецких крылатых ракет TAURUS с дальностью 500 км. Мецола отметила срочную необходимость военной помощи из-за усиления российских атак.
Глава Европарламента Роберта Мецола предложила создать собственный союз безопасности и обороны ЕС. Новый союз должен дополнять НАТО, а не конкурировать с ним, особенно на фоне нестабильной ситуации из-за войны в Украине.
Владимир Зеленский встретился с президентом Европарламента и лидерами политических групп. Стороны обсудили финансовую помощь, поддержку Формулы мира и будущее членство Украины в ЕС.
Президент Украины отправился в Бельгию на заседание Европейского совета. Зеленский представит План победы и проведет встречи в Европарламенте и НАТО для усиления защиты Украины.
Роберта Метсола была переизбрана на должность президента Европейского парламента еще на два с половиной года до 2027 года, получив 562 голоса в первом туре.
Лидеры ЕС не смогли согласовать кандидатуры на главные должности в ЕС, в том числе на второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту президента Еврокомиссии.
В ЕС отмечают быстро формирующийся консенсус относительно предпочтительных имен на высшие руководящие посты в ЕС: называют Урсулу фон дер Ляйен на второй срок в качестве президента Европейской комиссии, Антониу Кошту в качестве президента Европейского совета, Роберту Метсолу в качестве главы Европейского парламента и Кайю Каллас в качестве главы дипломатии ЕС.
Украина выполнила все свои обязательства по переговорам о членстве в ЕС, и решение об утверждении рамок переговоров ожидается на основе консенсуса между лидерами ЕС после выборов в Европейский парламент в конце июня, как и было договорено, со всеми необходимыми документами, готовыми к концу мая.
В День Европы Государственный секретарь США Энтони Блинкен подчеркнул важность партнерства США и ЕС в защите от российской агрессии в Украине и отметил общие демократические ценности и экономическое процветание.
По словам президента Зеленского, время от принятия решения о предоставлении Украине оружия до его прибытия на линию фронта измеряется неделями и месяцами, а не километрами, из-за задержек с поставками, несмотря на утвержденные пакеты помощи.
Зеленский очертил основные вопросы, которые будут обсуждаться на Саммите мира в Швейцарии. Среди них обмен пленными, возвращение похищенных украинских детей и депортированных граждан, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.
Руслан Стефанчук, Председатель Верховной Рады Украины, встретился с Робертой Метсолой, Президентом Европейского Парламента, в укрытии из-за воздушной тревоги во время ее визита в Киев на День Европы, чтобы обсудить военную поддержку, заявку Украины на членство в ЕС и поддержку парламентского сотрудничества.
По словам президента Зеленского, россияне увеличили количество своих войск по всей Украине, особенно на севере и востоке, воспользовавшись паузой в поставках оружия.
Во время совместной пресс-конференции президента Зеленского и президента Европейского парламента Мецолы в Киеве прозвучала воздушная тревога, которая осветила истинное отношение России к миру и борьбе с нацизмом.
Украина близка к началу фактических переговоров о вступлении в Европейский Союз, и Президент Европейского Парламента оптимистично настроены на то, что рамки переговоров будут приняты странами-членами ЕС в июне.
Во время своего визита в Киев президент Европейского Парламента Роберта Мецола встретилась с баристой Марией, которая продолжала готовить кофе в поврежденном российскими обстрелами кафе, демонстрируя несокрушимость украинского духа.
Европейский Союз не признает так называемые российские выборы, особенно те, что были незаконно проведены на оккупированных территориях Украины, и от нового состава Европарламента ожидается сильная позиция.
путин не собирается останавливаться, заявил президент Зеленский.
Президент Зеленский и Президент Европейского Парламента Мекола встретились в Киеве, чтобы максимизировать усилия для защиты жизни в Украине и Европе от продолжающегося вторжения и атак России.
После окончания воздушной тревоги Президент Европейского парламента Роберта Мецола начала речь в сессионном зале Верховной Рады Украины в День Европы.
Путь Украины к вступлению в ЕС будет сложным, но Европейский парламент и ЕС помогут восстановить инфраструктуру и экономику Украины, поскольку Украина - это Европа, а Европа - это Украина, заявила Президент Европейского парламента Роберта Метсола.
Украина вплотную приблизилась к началу переговоров о вступлении в ЕС после выполнения всех необходимых требований, и ожидается, что переговорный этап начнется в июне, по словам президента Владимира Зеленского.
Общие ценности и история делают страну по-настоящему европейской, что является настоящей европейской силой, которую необходимо приумножать, чтобы защитить жизнь и ценности на континенте, передать в наследство детям мирную и объединенную Европу и победить зло вроде Гитлера и Путина.
Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев на День Европы, 9 мая, о чем она сообщила в своих социальных сетях, где опубликовала видео, на котором она здоровается со спикером украинского парламента Русланом Стефанчуком на железнодорожном вокзале.
Европейский парламент ввел санкции, включая штраф и запрет на выполнение определенных функций, против латвийского евродепутата Татьяны Жданок за нарушение кодекса поведения после того, как ее уличили в шпионаже в пользу россии.
Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию из-за ее противоречивого решения разморозить миллиарды долларов для Венгрии в конце прошлого года, несмотря на обеспокоенность относительно нарушений прав человека и верховенства права.
Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.