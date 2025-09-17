Мецола: ЕС предоставил Украине помощи на 169 млрд евро, из которых 63 млрд пошли на военную поддержку
Киев • УНН
Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что ЕС мобилизовал 169 миллиардов евро помощи для Украины, включая 63 миллиарда на военную поддержку. Она также отметила движение по использованию замороженных российских активов и увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины.
Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС уже предоставил Украине 169 млрд евро помощи, в том числе военной. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, пишет УНН.
Европейский Союз уже мобилизовал 169 млрд евро, из которых 63 млрд - военная поддержка. Мы движемся вперед по использованию замороженных российских активов. Мы увеличиваем инвестиции в оборонную промышленность Украины, расширяем закупки у украинских производителей и движемся вперед по нашим новым совместным инициативам, таким как новый альянс дронов
Она подчеркнула, что в ЕС знают, что нужно делать значительно больше, чтобы продолжать финансовую поддержку Украине.
Дополнение
Глава Европарламента Роберта Метсола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве во время выступления в Верховной Раде 17 сентября. Она также подчеркнула необходимость настоящего мира для Украины и анонсировала 19-й пакет санкций против России.