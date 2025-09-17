Мецола: ЕС предоставил Украине помощи на 169 млрд евро, из которых 63 млрд пошли на военную поддержку

$41.180.06
Эксклюзив
05:30 • 11539 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 14387 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 60580 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 86091 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 46250 просмотра
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 46250 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 58881 просмотра
16 сентября, 10:17 • 58881 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 86070 просмотра
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 86070 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30699 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62105 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38547 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Популярные новости
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали
17 сентября, 01:01 • 12853 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургом
17 сентября, 03:14 • 15182 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции
03:37 • 32939 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп
04:55 • 21361 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов
08:16 • 8486 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептов
08:16 • 8814 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 16:50 • 60549 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 86062 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области
16 сентября, 12:55 • 43021 просмотра
Эксклюзив
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 10:07 • 86056 просмотра
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 86056 просмотра
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
16 сентября, 14:15 • 24393 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступление
16 сентября, 12:26 • 30783 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителей
15 сентября, 08:11 • 60959 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина
15 сентября, 07:06 • 59082 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 км
14 сентября, 09:45 • 63488 просмотра
Мецола: ЕС предоставил Украине помощи на 169 млрд евро, из которых 63 млрд пошли на военную поддержку

Киев • УНН

 • 244 просмотра

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила, что ЕС мобилизовал 169 миллиардов евро помощи для Украины, включая 63 миллиарда на военную поддержку. Она также отметила движение по использованию замороженных российских активов и увеличению инвестиций в оборонную промышленность Украины.

Мецола: ЕС предоставил Украине помощи на 169 млрд евро, из которых 63 млрд пошли на военную поддержку

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС уже предоставил Украине 169 млрд евро помощи, в том числе военной. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, пишет УНН.

Европейский Союз уже мобилизовал 169 млрд евро, из которых 63 млрд - военная поддержка. Мы движемся вперед по использованию замороженных российских активов. Мы увеличиваем инвестиции в оборонную промышленность Украины, расширяем закупки у украинских производителей и движемся вперед по нашим новым совместным инициативам, таким как новый альянс дронов

- сказала Метсола.

Она подчеркнула, что в ЕС знают, что нужно делать значительно больше, чтобы продолжать финансовую поддержку Украине.

Дополнение

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве во время выступления в Верховной Раде 17 сентября. Она также подчеркнула необходимость настоящего мира для Украины и анонсировала 19-й пакет санкций против России.

Ольга Розгон

благотворительность
Роберта Метсола
Европейский парламент
Верховная Рада
Европейский Союз
Украина