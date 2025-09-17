Мецола: ЕС предоставил Украине помощи на 169 млрд евро, из которых 63 млрд пошли на военную поддержку

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕС уже предоставил Украине 169 млрд евро помощи, в том числе военной. Об этом она заявила во время выступления в Верховной Раде, пишет УНН.

Европейский Союз уже мобилизовал 169 млрд евро, из которых 63 млрд - военная поддержка. Мы движемся вперед по использованию замороженных российских активов. Мы увеличиваем инвестиции в оборонную промышленность Украины, расширяем закупки у украинских производителей и движемся вперед по нашим новым совместным инициативам, таким как новый альянс дронов