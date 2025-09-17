$41.180.06
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту - Мецола

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Вона також наголосила на необхідності справжнього миру для України та анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії.

У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту - Мецола

Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві. Про це вона сказала під час виступу у Верховній Раді 17 вересня, пише УНН.

Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами і ми його виконуємо

- сказала Мецола.

Доповнення

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступаючи у Верховній Раді, наголосила на необхідності справжнього миру для України, який поважає її суверенітет та незалежність. Вона також анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії та подальшу відмову від російських енергоресурсів.

Голова Європарламенту Мецола знову в Києві з посланням підтримки

Ольга Розгон

