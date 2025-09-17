У Києві відкриють постійне представництво Європарламенту - Мецола
Київ • УНН
Голова Європарламенту Роберта Мецола оголосила про відкриття постійного представництва Європейського парламенту у Києві під час виступу у Верховній Раді 17 вересня. Вона також наголосила на необхідності справжнього миру для України та анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії.
Ми відкриваємо постійне представництво Європейського парламенту тут у Києві для того, щоб ми були присутні в Україні і працювали з вами, поруч з вами кожного дня. Це було наше зобов'язання перед вами і ми його виконуємо
Доповнення
Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступаючи у Верховній Раді, наголосила на необхідності справжнього миру для України, який поважає її суверенітет та незалежність. Вона також анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії та подальшу відмову від російських енергоресурсів.
