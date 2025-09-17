В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента - Мецола
Киев • УНН
Глава Европарламента Роберта Мецола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве во время выступления в Верховной Раде 17 сентября. Она также подчеркнула необходимость подлинного мира для Украины и анонсировала 19-й пакет санкций против России.
Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь в Киеве для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами, рядом с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем
Дополнение
Президент Европарламента Роберта Метсола, выступая в Верховной Раде, подчеркнула необходимость настоящего мира для Украины, который уважает ее суверенитет и независимость. Она также анонсировала 19-й пакет санкций против России и дальнейший отказ от российских энергоресурсов.
