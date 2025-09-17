В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента - Мецола

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве. Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде 17 сентября, пишет УНН.

Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь в Киеве для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами, рядом с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем