В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента - Мецола

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Эксклюзив
05:30 • 10788 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 12706 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 57737 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 83304 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 45092 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 58219 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 84292 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30582 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 61767 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38454 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.9м/с
76%
749мм
Популярные новости
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 11462 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto03:14 • 13728 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции03:37 • 31488 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 19918 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 4638 просмотра
публикации
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 5000 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать16 сентября, 16:50 • 57769 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 83339 просмотра
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 41639 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 84318 просмотра
Актуальные люди
Кир Стармер
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Каш Патель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Италия
Великобритания
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma16 сентября, 14:15 • 23498 просмотра
На концерт Пивоварова в Нью-Йорке ворвалась полиция и остановила выступлениеVideo16 сентября, 12:26 • 29916 просмотра
Премия "Эмми": звезда сериала "Юность" стал самым молодым лауреатом в истории вручения. Список победителейPhoto15 сентября, 08:11 • 60136 просмотра
Акции производителя Labubu упали больше всего с апреля: в чем причина15 сентября, 07:06 • 58289 просмотра
В Румынии установили мировой рекорд, создав стол длиной 2,7 кмPhoto14 сентября, 09:45 • 62721 просмотра
Актуальное
Financial Times
Шахед-136
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Тесла Модель Y

В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента - Мецола

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Глава Европарламента Роберта Мецола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве во время выступления в Верховной Раде 17 сентября. Она также подчеркнула необходимость подлинного мира для Украины и анонсировала 19-й пакет санкций против России.

В Киеве откроют постоянное представительство Европарламента - Мецола

Глава Европарламента Роберта Метсола объявила об открытии постоянного представительства Европейского парламента в Киеве. Об этом она сказала во время выступления в Верховной Раде 17 сентября, пишет УНН.

Мы открываем постоянное представительство Европейского парламента здесь в Киеве для того, чтобы мы присутствовали в Украине и работали с вами, рядом с вами каждый день. Это было наше обязательство перед вами, и мы его выполняем

- сказала Метсола.

Дополнение

Президент Европарламента Роберта Метсола, выступая в Верховной Раде, подчеркнула необходимость настоящего мира для Украины, который уважает ее суверенитет и независимость. Она также анонсировала 19-й пакет санкций против России и дальнейший отказ от российских энергоресурсов.

Глава Европарламента Метсола снова в Киеве с посланием поддержки

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Электроэнергия
Роберта Метсола
Европейский парламент
Верховная Рада
Украина
Киев