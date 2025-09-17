Мир для України має бути справжнім і враховувати її незалежність - президентка Європарламенту Мецола
Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді, наголосивши на необхідності справжнього миру для України, який поважає її суверенітет та незалежність. Вона також анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії та подальшу відмову від російських енергоресурсів.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона наголосила на необхідності побудови справжнього миру для України. Потрібно чітко розуміти, що фальшивий мир лише відкладе війну і матиме ще гірші наслідки, пердає УНН.
Позиція Євросоюзу чітка: мир має бути постійним і спиратися на справедливість та гідність. Мир, який поважає суверенітет України, її незалежність, заявила посадовиця.
Європа, як і Україна, завжди хотіла миру. Але це має бути справжній мир, тривалий, завдяки якому ми всі будемо в безпеці. Саме тому Європа працює з партнерами зі США над тим, щоб мир для України був саме таким
Вона також анонсувала 19-ий пакет санкцій проти росії і подальший відхід від російських нафти і газу.
Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва через 1300 днів з початку агресії, щоб висловити підтримку Україні. Її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.