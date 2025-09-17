Мир для України має бути справжнім і враховувати її незалежність - президентка Європарламенту Мецола

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 10404 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27 • 11885 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 56258 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 81861 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 44511 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 57907 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 83343 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30537 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 61635 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38417 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.9м/с
76%
749мм
Популярнi новини
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 10651 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo03:14 • 12923 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 30696 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 19106 перегляди
Понад 300 компаній в Україні отримали мільярдну виручку попри санкції РНБОPhoto06:46 • 4156 перегляди
Публікації
Готуємо запіканку: топ неймовірно смачних рецептівPhoto08:16 • 3298 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 56261 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 81864 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 40854 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 83347 перегляди
Актуальнi люди
Кір Стармер
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 22951 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 29377 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 59632 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 57811 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 62253 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Tesla Model Y

Мир для України має бути справжнім і враховувати її незалежність - президентка Європарламенту Мецола

Київ • УНН

 • 30 перегляди

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді, наголосивши на необхідності справжнього миру для України, який поважає її суверенітет та незалежність. Вона також анонсувала 19-й пакет санкцій проти росії та подальшу відмову від російських енергоресурсів.

Мир для України має бути справжнім і враховувати її незалежність - президентка Європарламенту Мецола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила у Верховній Раді. Вона наголосила на необхідності побудови справжнього миру для України. Потрібно чітко розуміти, що фальшивий мир лише відкладе війну і матиме ще гірші наслідки, пердає УНН.

Деталі

Позиція Євросоюзу чітка: мир має бути постійним і спиратися на справедливість та гідність. Мир, який поважає суверенітет України, її незалежність, заявила посадовиця.

Європа, як і Україна, завжди хотіла миру. Але це має бути справжній мир, тривалий, завдяки якому ми всі будемо в безпеці. Саме тому Європа працює з партнерами зі США над тим, щоб мир для України був саме таким

– сказала Мецола.

Вона також анонсувала 19-ий пакет санкцій проти росії і подальший відхід від російських нафти і газу. 

Нагадаємо

Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва через 1300 днів з початку агресії, щоб висловити підтримку Україні. Її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
Роберта Мецола
Європейський парламент
Європейський Союз
Сполучені Штати Америки
Україна