Голова Європарламенту Мецола знову в Києві з посланням підтримки

$41.180.06
48.660.16
ukenru
Ексклюзив
05:30 • 8622 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
02:27 • 8624 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 51770 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 77443 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 42600 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 56820 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 80597 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30352 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 60427 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38268 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
73%
749мм
Популярнi новини
Понад десять ворожих БпЛА атакують Кіровоградщину: у місті лунають вибухи16 вересня, 22:47 • 24519 перегляди
Обвинувачений у вбивстві Чарлі Кірка залишив записку перед стріляниною: розкрито деталі17 вересня, 01:01 • 7232 перегляди
Під загрозою вся військова логістика росії: "АТЕШ" паралізував залізничний вузол під єкатеринбургом Photo03:14 • 11007 перегляди
Кораблі НАТО провели спецоперацію через підозріле судно рф біля берегів Швеції03:37 • 28761 перегляди
Вибори у Верховну Раду можуть відбутися вже найближчим часом - нардеп04:55 • 17143 перегляди
Публікації
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50 • 51788 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 77462 перегляди
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55 • 38694 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 80610 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 60435 перегляди
Актуальнi люди
Кір Стармер
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Каш Патель
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Італія
Велика Британія
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 21459 перегляди
На концерт Пивоварова у Нью-Йорку увірвалася поліція та зупинила виступVideo16 вересня, 12:26 • 27987 перегляди
Премія "Еммі": зірка серіалу "Юнацтво" став наймолодшим лауреатом в історії вручення. Список переможцівPhoto15 вересня, 08:11 • 58311 перегляди
Акції виробника Labubu впали найбільше з квітня: у чому причина15 вересня, 07:06 • 56541 перегляди
В Румунії встановили світовий рекорд, створивши стіл довжиною 2,7 кмPhoto14 вересня, 09:45 • 60955 перегляди
Актуальне
Financial Times
Шахед-136
The New York Times
ChatGPT
Tesla Model Y

Голова Європарламенту Мецола знову в Києві з посланням підтримки

Київ • УНН

 • 370 перегляди

Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва через 1300 днів з початку агресії, щоб висловити підтримку Україні. Її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Голова Європарламенту Мецола знову в Києві з посланням підтримки

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва і зробила першу заяву, пише УНН.

Знову у Києві. Через 1300 днів з початку агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки від Європарламенту. Так само, як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами

- написала Мецола у X.

На оприлюдненій головою Європарламенту фотографії видно, що її зустрічав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Радий вітати у Києві президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу. Її візит - важливий сигнал єдності та непохитної підтримки України", - написав сам Стефанчук у Facebook.

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Роберта Мецола
Європейський парламент
Верховна Рада України
Руслан Стефанчук
Україна
Київ