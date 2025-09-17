Голова Європарламенту Мецола знову в Києві з посланням підтримки
Київ • УНН
Президентка Європарламенту Роберта Мецола прибула до Києва через 1300 днів з початку агресії, щоб висловити підтримку Україні. Її зустрів голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула до Києва і зробила першу заяву, пише УНН.
Знову у Києві. Через 1300 днів з початку агресії я перебуваю в Україні з рішучим посланням підтримки від Європарламенту. Так само, як ми підтримували вас з першого дня, ми залишатимемося поруч з вами
На оприлюдненій головою Європарламенту фотографії видно, що її зустрічав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.
"Радий вітати у Києві президентку Європейського парламенту Роберту Мецолу. Її візит - важливий сигнал єдності та непохитної підтримки України", - написав сам Стефанчук у Facebook.