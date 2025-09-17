$41.180.06
Эксклюзив
05:30 • 8420 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
02:27 • 8086 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 51276 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 76937 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 42383 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 56687 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 80318 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30333 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 60237 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38254 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
Глава Европарламента Метсола снова в Киеве с посланием поддержки

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Президент Европарламента Роберта Мецола прибыла в Киев спустя 1300 дней с начала агрессии, чтобы выразить поддержку Украине. Ее встретил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Глава Европарламента Метсола снова в Киеве с посланием поддержки

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев и сделала первое заявление, пишет УНН.

Снова в Киеве. Через 1300 дней с начала агрессии я нахожусь в Украине с решительным посланием поддержки от Европарламента. Так же, как мы поддерживали вас с первого дня, мы будем оставаться рядом с вами

- написала Метсола в X.

На опубликованной главой Европарламента фотографии видно, что ее встречал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Рад приветствовать в Киеве президента Европейского парламента Роберту Метсолу. Ее визит - важный сигнал единства и непоколебимой поддержки Украины", - написал сам Стефанчук в Facebook.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Роберта Метсола
Европейский парламент
Верховная Рада
Руслан Стефанчук
Украина
Киев