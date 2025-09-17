Глава Европарламента Метсола снова в Киеве с посланием поддержки

Президент Европейского парламента Роберта Метсола прибыла в Киев и сделала первое заявление, пишет УНН.

Снова в Киеве. Через 1300 дней с начала агрессии я нахожусь в Украине с решительным посланием поддержки от Европарламента. Так же, как мы поддерживали вас с первого дня, мы будем оставаться рядом с вами - написала Метсола в X.

На опубликованной главой Европарламента фотографии видно, что ее встречал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Рад приветствовать в Киеве президента Европейского парламента Роберту Метсолу. Ее визит - важный сигнал единства и непоколебимой поддержки Украины", - написал сам Стефанчук в Facebook.