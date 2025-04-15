Роберта Метсола

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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 23536 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 148016 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 134274 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 131105 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 131961 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 194944 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 77261 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Голова Європарламенту: "Безпека України — це безпека Європи"

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про необхідність посилення підтримки України перед екстреним самітом ЄС. Вона підкреслила, що безпека України є безпекою Європи, та закликала до збільшення фінансової та військової допомоги.

Політика • 6 березня, 14:19 • 12188 перегляди

Європарламент вручив премію Сахарова лідерам венесуельської опозиції

Едмундо Гонсалес та Марія Коріна Мачадо отримали премію Сахарова 2024 за боротьбу за демократію у Венесуелі. Гонсалес прийняв нагороду особисто, а Мачадо виступила по відеозв'язку.

Новини Світу • 17 грудня, 14:55 • 17794 перегляди

Туск розкрив три головні пріоритети Польщі під час головування в ЄС у 2025 році

Польща зосередиться на безпеці, енергетиці та конкурентоспроможності під час головування в ЄС з січня 2025 року. Туск закликав Європу бути більш "егоїстичною" та солідарною у протистоянні зовнішнім викликам.

Новини Світу • 6 грудня, 09:46 • 16104 перегляди

Глава Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні ракети TAURUS

Голова Європарламенту підтримала надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS з дальністю 500 км. Мецола наголосила на терміновій потребі військової допомоги через посилення російських атак.

Війна • 23 листопада, 17:02 • 37523 перегляди

В ЄС запропонували створити власну безпекову організацію

Глава Європарламенту Роберта Мецола запропонувала створити власний союз безпеки і оборони ЄС. Новий союз має доповнювати НАТО, а не конкурувати з ним, особливо на тлі нестабільної ситуації через війну в Україні.

Політика • 3 листопада, 23:55 • 77804 перегляди

Зеленський обговорив майбутнє членство України в ЄС з президенткою та лідерами політичних груп Європарламенту

Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту та лідерами політичних груп. Сторони обговорили фінансову допомогу, підтримку Формули миру та майбутнє членство України в ЄС.

Війна • 17 жовтня, 16:53 • 18276 перегляди

Зеленський їде до Брюсселя представити План перемоги лідерам ЄС

Президент України вирушив до Бельгії на засідання Європейської ради. Зеленський представить План перемоги та проведе зустрічі в Європарламенті й НАТО для посилення захисту України.

Війна • 17 жовтня, 06:22 • 32660 перегляди

Мецола переобрана як президент Європарламенту. Її уже привітав Зеленський

Роберта Мецола була переобрана на посаду президента Європейського парламенту ще на два з половиною роки до 2027 року, отримавши 562 голоси в першому турі.

Новини Світу • 16 липня, 11:45 • 14192 перегляди

Лідери ЄС не змогли домовитися про другий термін фон дер Ляєн - Politico

Лідери ЄС не змогли узгодити кандидатури на головні посади в ЄС, в тому числі на другий термін Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.

Новини Світу • 18 червня, 06:09 • 16753 перегляди

Швидке узгодження навколо "великої четвірки": Politico дізналося, хто претендує на найвищі керівні посади в ЄС

У ЄС відзначають консенсус, що швидко формується, щодо бажаних імен на вищі керівні посади в ЄС: називають Урсулу фон дер Ляєн на другий термін як президента Європейської комісії, Антоніу Кошту як президента Європейської ради, Роберту Метсолу як главу Європейського парламенту та Каю Каллас як главу дипломатії ЄС.

Новини Світу • 12 червня, 14:33 • 21549 перегляди

Україна очікує, що ЄС схвалить переговорну рамку наприкінці червня - Стефанішина

Україна виконала всі свої зобов'язання щодо переговорів про членство в ЄС, і рішення про затвердження рамок переговорів очікується на основі консенсусу між лідерами ЄС після виборів до Європейського парламенту наприкінці червня, як і було домовлено, з усіма необхідними документами, готовими до кінця травня.

Політика • 10 травня, 09:09 • 26228 перегляди

З нагоди Дня Європи, Блінкен звернувся до громадян ЄС, наголосивши на партнерстві в захисті від агресії рф

У День Європи Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив важливість партнерства США та ЄС у захисті від російської агресії в Україні та відзначив спільні демократичні цінності та економічне процвітання.

Політика • 9 травня, 15:45 • 24792 перегляди

Зеленський про постачання зброї від партнерів: відстань не в кілометрах, а в тижнях й місяцях

За словами президента Зеленського, час від прийняття рішення про надання Україні зброї до її прибуття на лінію фронту вимірюється тижнями і місяцями, а не кілометрами, через затримки з поставками, незважаючи на затверджені пакети допомоги.

Війна • 9 травня, 15:36 • 22446 перегляди

Зеленський озвучив головні питання Саміту миру у Швейцарії

Зеленський окреслив основні питання, які обговорюватимуться на Саміті миру у Швейцарії. Серед них обмін полоненими, повернення викрадених українських дітей та депортованих громадян, а також питання ядерної та продовольчої безпеки.

Політика • 9 травня, 15:19 • 19312 перегляди

Стефанчук обговорив військову підтримку України з президенткою Європарламенту: через повітряну тривогу зустріч провели в укритті

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України, зустрівся з Робертою Метсолою, Президентом Європейського Парламенту, в укритті через повітряну тривогу під час її візиту до Києва на День Європи, щоб обговорити військову підтримку, заявку України на членство в ЄС та підтримку парламентської співпраці.

Політика • 9 травня, 15:18 • 17369 перегляди

Не тільки Донбас: Зеленський сказав, що росіяни всюди збільшили свої війська

За словами президента Зеленського, росіяни збільшили кількість своїх військ, особливо на півночі та сході, скориставшись паузою в постачанні зброї.

Війна • 9 травня, 15:01 • 17488 перегляди

Під час пресконференції Зеленського і Мецоли пролунала тривога: президент емоційно відреагував

Під час спільної пресконференції президента Зеленського та президента Європейського парламенту Мецоли в Києві пролунала повітряна тривога, яка висвітлила справжнє ставлення Росії до миру та боротьби з нацизмом.

Війна • 9 травня, 14:20 • 21135 перегляди

Мецола з оптимізмом очікує, що переговорна рамка буде прийнята у червні країнами ЄС

Україна близька до початку фактичних переговорів про вступ до Європейського Союзу, і Президент Європейського Парламенту оптимістично налаштовані на те, що рамки переговорів будуть прийняті країнами-членами ЄС у червні.

Політика • 9 травня, 14:19 • 18771 перегляди

Президентка Європарламенту зустрілася з баристою, яка готувала каву у пошкодженому російським обстрілом кафе

Під час свого візиту до Києва президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола зустрілася з баристою Марією, яка продовжувала готувати каву в пошкодженому російськими обстрілами кафе, демонструючи незламність українського духу.

Суспільство • 9 травня, 14:14 • 34227 перегляди

ЄС не визнає "вибори" у рф, але сильна позиція очікується від нового мандату Європарламенту – Мецола

Європейський Союз не визнає так звані російські вибори, особливо ті, що були незаконно проведені на окупованих територіях України, і від нового складу Європарламенту очікується сильна позиція.

Політика • 9 травня, 14:05 • 14907 перегляди

путін не збирається зупинятися, у нього відчуття, що Захід можна розколоти - Зеленський

путін не збирається зупинятися, заявив президент Зеленський.

Війна • 9 травня, 13:51 • 14601 перегляди

Зеленський про зустріч з Мецолою: працюємо разом, щоб зміцнити наші позиції для захисту життя

Президент Зеленський та Президент Європейського Парламенту Мекола зустрілися в Києві, щоб максимізувати зусилля для захисту життя в Україні та Європі від триваючого вторгнення та атак Росії.

Політика • 9 травня, 13:17 • 16201 перегляди

Голова Європарламенту виступає у сесійній залі ВР - нардепи

Після закінчення повітряної тривоги Президент Європейського парламенту Роберта Мецола розпочала промову в сесійній залі Верховної Ради України в День Європи.

Війна • 9 травня, 13:00 • 18559 перегляди

Шлях України до вступу у ЄС безумовно буде складним - Мецола 

Шлях України до вступу в ЄС буде складним, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна - це Європа, а Європа - це Україна, заявила Президент Європейського парламенту Роберта Метсола.

Політика • 9 травня, 10:35 • 103413 перегляди

Україна наблизилася в притул до фактичного старту переговорів про вступ до ЄС – Зеленський

Україна впритул наблизилася до початку переговорів про вступ до ЄС після виконання всіх необхідних вимог, і очікується, що переговорний етап розпочнеться в червні, за словами президента Володимира Зеленського.

Політика • 9 травня, 10:19 • 20543 перегляди

Справді європейською країну роблять саме спільні цінності та історія - Зеленський з приводу Дня Європи

Спільні цінності та історія роблять країну по-справжньому європейською, що є справжньою європейською силою, яку необхідно примножувати, щоб захистити життя та цінності на континенті, передати у спадок дітям мирну та об'єднану Європу та перемогти зло на кшталт Гітлера та Путіна.

Суспільство • 9 травня, 09:45 • 19493 перегляди

"Знову у Країні Відважних": президент Європарламенту приїхала до Києва у День Європи

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.

Політика • 9 травня, 08:10 • 21441 перегляди

Європарламент оштрафував латвійську євродепутатку, яку викрили у шпигунстві на користь рф

Європейський парламент запровадив санкції, включаючи штраф і заборону на виконання певних функцій, проти латвійської євродепутатки Тетяни Жданок за порушення кодексу поведінки після того, як її викрили у шпигунстві на користь росії.

Новини Світу • 11 квітня, 07:38 • 31385 перегляди

Європарламент подасть до суду на Єврокомісію через розмороження коштів для Угорщини - Рolitico

Європейський парламент готується подати до суду на Європейську комісію через її суперечливе рішення розморозити мільярди доларів для Угорщини наприкінці минулого року, незважаючи на занепокоєння щодо порушень прав людини та верховенства права.

Політика • 12 березня, 22:14 • 30590 перегляди

Під час протесту у Брюсселі фермери кидали яйця і каміння в Європейський парламент, а також запускали феєрверки

Фермери в Брюсселі протестують біля Європейського парламенту, підпалюючи багаття, запалюючи феєрверки, кидаючи яйця і каміння,через що сталися сутички з поліцією, яка застосувала водомети і сльозогінний газ.

Новини Світу • 1 лютого, 11:49 • 25922 перегляди