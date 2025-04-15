Роберта Метсола

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про необхідність посилення підтримки України перед екстреним самітом ЄС. Вона підкреслила, що безпека України є безпекою Європи, та закликала до збільшення фінансової та військової допомоги.
Едмундо Гонсалес та Марія Коріна Мачадо отримали премію Сахарова 2024 за боротьбу за демократію у Венесуелі. Гонсалес прийняв нагороду особисто, а Мачадо виступила по відеозв'язку.
Польща зосередиться на безпеці, енергетиці та конкурентоспроможності під час головування в ЄС з січня 2025 року. Туск закликав Європу бути більш "егоїстичною" та солідарною у протистоянні зовнішнім викликам.
Голова Європарламенту підтримала надання Україні німецьких крилатих ракет TAURUS з дальністю 500 км. Мецола наголосила на терміновій потребі військової допомоги через посилення російських атак.
Глава Європарламенту Роберта Мецола запропонувала створити власний союз безпеки і оборони ЄС. Новий союз має доповнювати НАТО, а не конкурувати з ним, особливо на тлі нестабільної ситуації через війну в Україні.
Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Європарламенту та лідерами політичних груп. Сторони обговорили фінансову допомогу, підтримку Формули миру та майбутнє членство України в ЄС.
Президент України вирушив до Бельгії на засідання Європейської ради. Зеленський представить План перемоги та проведе зустрічі в Європарламенті й НАТО для посилення захисту України.
Роберта Мецола була переобрана на посаду президента Європейського парламенту ще на два з половиною роки до 2027 року, отримавши 562 голоси в першому турі.
Лідери ЄС не змогли узгодити кандидатури на головні посади в ЄС, в тому числі на другий термін Урсули фон дер Ляєн на посаді президентки Єврокомісії.
У ЄС відзначають консенсус, що швидко формується, щодо бажаних імен на вищі керівні посади в ЄС: називають Урсулу фон дер Ляєн на другий термін як президента Європейської комісії, Антоніу Кошту як президента Європейської ради, Роберту Метсолу як главу Європейського парламенту та Каю Каллас як главу дипломатії ЄС.
Україна виконала всі свої зобов'язання щодо переговорів про членство в ЄС, і рішення про затвердження рамок переговорів очікується на основі консенсусу між лідерами ЄС після виборів до Європейського парламенту наприкінці червня, як і було домовлено, з усіма необхідними документами, готовими до кінця травня.
У День Європи Державний секретар США Ентоні Блінкен підкреслив важливість партнерства США та ЄС у захисті від російської агресії в Україні та відзначив спільні демократичні цінності та економічне процвітання.
За словами президента Зеленського, час від прийняття рішення про надання Україні зброї до її прибуття на лінію фронту вимірюється тижнями і місяцями, а не кілометрами, через затримки з поставками, незважаючи на затверджені пакети допомоги.
Зеленський окреслив основні питання, які обговорюватимуться на Саміті миру у Швейцарії. Серед них обмін полоненими, повернення викрадених українських дітей та депортованих громадян, а також питання ядерної та продовольчої безпеки.
Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України, зустрівся з Робертою Метсолою, Президентом Європейського Парламенту, в укритті через повітряну тривогу під час її візиту до Києва на День Європи, щоб обговорити військову підтримку, заявку України на членство в ЄС та підтримку парламентської співпраці.
За словами президента Зеленського, росіяни збільшили кількість своїх військ, особливо на півночі та сході, скориставшись паузою в постачанні зброї.
Під час спільної пресконференції президента Зеленського та президента Європейського парламенту Мецоли в Києві пролунала повітряна тривога, яка висвітлила справжнє ставлення Росії до миру та боротьби з нацизмом.
Україна близька до початку фактичних переговорів про вступ до Європейського Союзу, і Президент Європейського Парламенту оптимістично налаштовані на те, що рамки переговорів будуть прийняті країнами-членами ЄС у червні.
Під час свого візиту до Києва президентка Європейського Парламенту Роберта Мецола зустрілася з баристою Марією, яка продовжувала готувати каву в пошкодженому російськими обстрілами кафе, демонструючи незламність українського духу.
Європейський Союз не визнає так звані російські вибори, особливо ті, що були незаконно проведені на окупованих територіях України, і від нового складу Європарламенту очікується сильна позиція.
путін не збирається зупинятися, заявив президент Зеленський.
Президент Зеленський та Президент Європейського Парламенту Мекола зустрілися в Києві, щоб максимізувати зусилля для захисту життя в Україні та Європі від триваючого вторгнення та атак Росії.
Після закінчення повітряної тривоги Президент Європейського парламенту Роберта Мецола розпочала промову в сесійній залі Верховної Ради України в День Європи.
Шлях України до вступу в ЄС буде складним, але Європейський парламент і ЄС допоможуть відновити інфраструктуру та економіку України, оскільки Україна - це Європа, а Європа - це Україна, заявила Президент Європейського парламенту Роберта Метсола.
Україна впритул наблизилася до початку переговорів про вступ до ЄС після виконання всіх необхідних вимог, і очікується, що переговорний етап розпочнеться в червні, за словами президента Володимира Зеленського.
Спільні цінності та історія роблять країну по-справжньому європейською, що є справжньою європейською силою, яку необхідно примножувати, щоб захистити життя та цінності на континенті, передати у спадок дітям мирну та об'єднану Європу та перемогти зло на кшталт Гітлера та Путіна.
Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.
Європейський парламент запровадив санкції, включаючи штраф і заборону на виконання певних функцій, проти латвійської євродепутатки Тетяни Жданок за порушення кодексу поведінки після того, як її викрили у шпигунстві на користь росії.
Європейський парламент готується подати до суду на Європейську комісію через її суперечливе рішення розморозити мільярди доларів для Угорщини наприкінці минулого року, незважаючи на занепокоєння щодо порушень прав людини та верховенства права.
Фермери в Брюсселі протестують біля Європейського парламенту, підпалюючи багаття, запалюючи феєрверки, кидаючи яйця і каміння,через що сталися сутички з поліцією, яка застосувала водомети і сльозогінний газ.