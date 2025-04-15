"Знову у Країні Відважних": президент Європарламенту приїхала до Києва у День Європи

Президент Європейського парламенту Роберта Метсола прибула до Києва на День Європи, 9 травня, про що вона повідомила у своїх соціальних мережах, де опублікувала відео, на якому вона вітається зі спікером українського парламенту Русланом Стефанчуком на залізничному вокзалі.