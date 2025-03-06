Голова Європарламенту: "Безпека України — це безпека Європи"

Європа повинна бути готовою до викликів, розширювати власне виробництво та посилювати обороноздатність. Бо підтримка України — це не лише обов’язок, а й стратегічна необхідність для всієї Європи.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком екстреного саміту лідерів ЄС, передає УНН.

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Ситуація сьогодні точно така ж, як і три роки тому. Україна бореться за Європу, і Європа повинна йти пліч-о-пліч з тими, хто бореться за нашу безпеку, за наші цінності

Вона зазначила, що безпека України - це безпека Європи.

Сьогодні, як ніколи, разом з президентом країни, ми будемо стояти поруч з ним і скажемо: "Ми з вами". Але для цього нам потрібно зробити більше. Ми повинні переконатися, що навіть тут ми вкладаємо наші гроші в справу, що ми допомагаємо фінансово та військово. І що ми можемо сказати, що так, те, за що ви боретеся, це те, за що ми будемо боротися разом з вами