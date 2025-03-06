Голова Європарламенту: "Безпека України — це безпека Європи"
Київ • УНН
Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про необхідність посилення підтримки України перед екстреним самітом ЄС. Вона підкреслила, що безпека України є безпекою Європи, та закликала до збільшення фінансової та військової допомоги.
Європа повинна бути готовою до викликів, розширювати власне виробництво та посилювати обороноздатність. Бо підтримка України — це не лише обов’язок, а й стратегічна необхідність для всієї Європи.
Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком екстреного саміту лідерів ЄС, передає УНН.
Деталі
Ситуація сьогодні точно така ж, як і три роки тому. Україна бореться за Європу, і Європа повинна йти пліч-о-пліч з тими, хто бореться за нашу безпеку, за наші цінності
Вона зазначила, що безпека України - це безпека Європи.
Сьогодні, як ніколи, разом з президентом країни, ми будемо стояти поруч з ним і скажемо: "Ми з вами". Але для цього нам потрібно зробити більше. Ми повинні переконатися, що навіть тут ми вкладаємо наші гроші в справу, що ми допомагаємо фінансово та військово. І що ми можемо сказати, що так, те, за що ви боретеся, це те, за що ми будемо боротися разом з вами
Нагадаємо
Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні".