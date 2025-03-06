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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Голова Європарламенту: "Безпека України — це безпека Європи"

Київ • УНН

 • 12188 перегляди

Президентка Європарламенту Роберта Мецола заявила про необхідність посилення підтримки України перед екстреним самітом ЄС. Вона підкреслила, що безпека України є безпекою Європи, та закликала до збільшення фінансової та військової допомоги.

Голова Європарламенту: "Безпека України — це безпека Європи"

Європа повинна бути готовою до викликів, розширювати власне виробництво та посилювати обороноздатність. Бо підтримка України — це не лише обов’язок, а й стратегічна необхідність для всієї Європи.

Про це заявила президентка Європейського парламенту Роберта Мецола перед початком екстреного саміту лідерів ЄС, передає УНН.

Деталі 

Ситуація сьогодні точно така ж, як і три роки тому. Україна бореться за Європу, і Європа повинна йти пліч-о-пліч з тими, хто бореться за нашу безпеку, за наші цінності

- зазначила Мецола.

Вона зазначила, що безпека України - це безпека Європи.

Сьогодні, як ніколи, разом з президентом країни, ми будемо стояти поруч з ним і скажемо: "Ми з вами". Але для цього нам потрібно зробити більше. Ми повинні переконатися, що навіть тут ми вкладаємо наші гроші в справу, що ми допомагаємо фінансово та військово. І що ми можемо сказати, що так, те, за що ви боретеся, це те, за що ми будемо боротися разом з вами

- наголосила Мецола.

Нагадаємо

Politico з посилання джерела повідомляло, що на саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакета санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні". 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Політика
Роберта Метсола
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