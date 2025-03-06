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Глава Европарламента: "Безопасность Украины — это безопасность Европы"

Киев • УНН

 • 12187 просмотра

Президент Европарламента Роберта Мецола заявила о необходимости усиления поддержки Украины перед экстренным саммитом ЕС. Она подчеркнула, что безопасность Украины является безопасностью Европы, и призвала к увеличению финансовой и военной помощи.

Глава Европарламента: "Безопасность Украины — это безопасность Европы"

Европа должна быть готова к вызовам, расширять собственное производство и усиливать обороноспособность. Поддержка Украины — это не только обязанность, но и стратегическая необходимость для всей Европы.

Об этом заявила президентка Европейского парламента Роберта Мецола перед началом экстренного саммита лидеров ЕС, передает УНН.

Детали 

Ситуация сегодня точно такая же, как и три года назад. Украина борется за Европу, и Европа должна идти плечом к плечу с теми, кто борется за нашу безопасность, за наши ценности

- отметила Мецола.

Она отметила, что безопасность Украины - это безопасность Европы.

Сегодня, как никогда, вместе с президентом страны, мы будем стоять рядом с ним и скажем: "Мы с вами". Но для этого нам нужно сделать больше. Мы должны убедиться, что даже здесь мы вкладываем наши деньги в дело, что мы помогаем финансово и военно. И что мы можем сказать, что да, то, за что вы боретесь, это то, за что мы будем бороться вместе с вами

- подчеркнула Мецола.

Напомним

Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопросы использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине". 

Алина Волянская

Алина Волянская

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