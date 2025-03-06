Глава Европарламента: "Безопасность Украины — это безопасность Европы"
Киев • УНН
Президент Европарламента Роберта Мецола заявила о необходимости усиления поддержки Украины перед экстренным саммитом ЕС. Она подчеркнула, что безопасность Украины является безопасностью Европы, и призвала к увеличению финансовой и военной помощи.
Европа должна быть готова к вызовам, расширять собственное производство и усиливать обороноспособность. Поддержка Украины — это не только обязанность, но и стратегическая необходимость для всей Европы.
Об этом заявила президентка Европейского парламента Роберта Мецола перед началом экстренного саммита лидеров ЕС, передает УНН.
Детали
Ситуация сегодня точно такая же, как и три года назад. Украина борется за Европу, и Европа должна идти плечом к плечу с теми, кто борется за нашу безопасность, за наши ценности
Она отметила, что безопасность Украины - это безопасность Европы.
Сегодня, как никогда, вместе с президентом страны, мы будем стоять рядом с ним и скажем: "Мы с вами". Но для этого нам нужно сделать больше. Мы должны убедиться, что даже здесь мы вкладываем наши деньги в дело, что мы помогаем финансово и военно. И что мы можем сказать, что да, то, за что вы боретесь, это то, за что мы будем бороться вместе с вами
Напомним
Politico со ссылкой на источник сообщало, что на саммите ЕС в Брюсселе в четверг, 6 марта, созванном для обсуждения обороны Европы и Украины, на повестке дня - расходы на оборону, вопросы использования замороженных российских активов, возможное рассмотрение нового пакета санкций против рф, но на фоне оппозиции Венгрии снова "назревает битва по отправке большей военной помощи Украине".