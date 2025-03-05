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ЄС готується до свого саміту "за п’ять хвилин до опівночі": Politico дізналося порядок денний та про опозицію Угорщини по Україні

Київ • УНН

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27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі для обговорення нової архітектури безпеки та військової підтримки. На порядку денному виділення 800 млрд євро на оборону та питання використання заморожених російських активів.

ЄС готується до свого саміту "за п’ять хвилин до опівночі": Politico дізналося порядок денний та про опозицію Угорщини по Україні

На саміті ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, скликаному для обговорення оборони Європи та України, на порядку денному - витрати на оборону, питання використання заморожених російських активів, можливий розгляд нового пакету санкцій проти рф, але на фоні опозиції Угорщини знову "назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні", з посиланням на джерела повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

"Коли 27 лідерів ЄС зберуться в четвер у Брюсселі, вони знають, що вся архітектура безпеки після 1945 року, яка залежить від підтримки Сполучених Штатів, може зруйнуватися в будь-який день", - зазначає видання.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому лідери багато говорили про суверенітет і оборону. Чиновники з європейських урядів повідомили Politico, що вони визнають, що настав час втілити слова в дії, однак, як пише видання, "деякі вже побоюються, що все може піти жахливо неправильно".

У той час як президент Франції Еммануель Макрон говорив про необхідність "неймовірного пробудження", а майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц описав Європу як "без п’яти хвилин опівночі", занепокоєння у тих, хто близький до обговорення, як повідомляється, "полягає в тому, що події відбуваються швидше, ніж вони можуть з ними впоратися".

"Кошмарний сценарій полягає в тому, що США невдовзі оголошують про угоду, яка прийме більшість вимог росії, а потім кажуть Україні та Європі прийняти її або відмовитися", - сказав Малкольм Чалмерс, заступник генерального директора Королівського інституту оборонних досліджень у Лондоні.

І вони бояться не лише Сполучених Штатів. Вони також побоюються деяких у своїх власних лавах. "У той час як поспішно організований саміт у четвер, всього через кілька днів після менш формальних зустрічей у Парижі та Лондоні, сигналізує про намір знайти рішення, дипломати вже готуються до того, що проросійська група лідерів на чолі з Віктором Орбаном з Угорщини зірве все це діло", - зазначає видання.

"Кількість обговорюваних тем і зловісна відсутність єдності означають, що цей саміт може вистрілити в кількох різних напрямках. Лідери будуть розмірковувати про те, як вони можуть швидко перенаправити ресурси на зміцнення національних армій, і в той же час вони спробують продемонструвати підтримку України, наприклад, підтвердивши її шлях до членства в ЄС. Вони також спробують підкреслити свою відразу до режиму володимира путіна, включаючи, можливо, зобов'язання щодо нового раунду санкцій", - ідеться в публікації.

"Європа стикається з явною і реальною небезпекою в масштабах, яких ніхто з нас не бачив у нашому дорослому житті, - написала у вівторок президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн лідерам ЄС. - Майбутнє вільної та суверенної України - у безпечній та процвітаючій Європі - на кону".

Більше ніж через три роки з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну і всього через шість тижнів після того, як Трамп став президентом, саміт у четвер "завершить тиждень визначальних історичних моментів по той бік Атлантики", пише видання, згадуючи про рішення Трампа припинити військову допомогу Україні, хоч і зазначає, що "Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер внесли трохи позитиву".

Що розглянуть на саміті

Фінансування військових операцій, як повідомляється, традиційно не було проблемою ЄС, але лідери обговорять, як це можна зробити на центральному рівні.

"Витрати на оборону стають фіксованою статтею витрат, - сказав європейський дипломат. - Ми вимкнули сонце, і тепер нам потрібно кожен день платити за опалення… Кожен день потрібно платити за боєприпаси, принаймні, протягом кількох років, поки Трамп не піде".

Одним з перших питань, які розглянуть лідери, як зазначено, стане план, оголошений у вівторок фон дер Ляєн, щодо виділення до 800 мільярдів євро додаткових витрат на оборону в найближчі роки.

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"Хоча це і було заплановано деякий час тому, її пресреліз у вівторок був задуманий як дії у відповідь на рішення США припинити допомогу Україні", заявили два чиновники ЄС.

Європейський інвестиційний банк також оголосив, що пропонує змінити свої правила, щоб спростити фінансування оборонних проектів.

Дипломати і чиновники ЄС все ще вивчають деталі пропозицій, але в цілому це було описано як перший крок у правильному напрямку.

"Фон дер Ляєн намагається взяти бика за роги, - сказав французький міністр. - Але чи буде за ним технократична структура ЄС?"

Очікується, що лідери також обговорять, як використовувати російські активи, заморожені з початку війни в Україні. В той час як відсотки, отримані від активів на 200 мільярдів євро, уже використовуються для фінансування допомоги, країни, включаючи Францію, "зігріваються" більш спірною ідеєю вилучення самих активів, хоча противники плану кажуть, що це загрожує зіткненням з юридичними перешкодами і можливістю викликати фінансову нестабільність.

Опозиція Угорщини

При цьому видання зазначає, що "вже назріває битва щодо відправки більшої військової допомоги Україні". І вказує, що чиновники очікували включення в заяву саміту плану, оголошеного минулого місяця головою дипломатії ЄС Каєю Каллас, щодо відправки в Україну не менше 1,5 млн одиниць артилерійських боєприпасів у цьому році, а також іншого обладнання, такого як системи ППО, ракети і безпілотники".

"Хоча остаточна заява не з'явиться до кінця саміту, останній проект, розповсюджений у вівторок ввечері, з яким ознайомилося Politico, закликає міністрів знайти спосіб забезпечити продовження постачання зброї. Чиновники заявили, що Угорщина відмовляється погодитися на це", - ідеться в статті.

У проекті тексту підкреслюється, що ЄС "продовжить надавати Україні регулярну і передбачувану фінансову підтримку".

У 2025 році він надасть Україні 30,6 млрд євро, при цьому очікується, що виплати з механізму ЄС з підтримки Києва, Ukraine Facility, досягнуть 12,5 млрд євро, а виплати близько 18 млрд євро з кредитів G7 в межах так званої "ініціативи Era". А в майбутньому гроші, швидше за все, надійдуть з плану Rearm Europe - ініціативи фон дер Ляєн, оголошеної у вівторок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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