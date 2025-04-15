Збройні сили Великої Британії

27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі для обговорення нової архітектури безпеки та військової підтримки. На порядку денному виділення
800 млрд євро на оборону та питання використання заморожених російських активів.
Міністр збройних сил Британії Люк Поллард заперечив існування угоди з Францією про місячне перемир'я в Україні. За його словами,
"в приватному порядку" обговорюються різні варіанти досягнення тривалого миру.
У січні 2025 року рф запустила близько 2400 ударних БПЛА по Україні. ЗСУ відповідають ефективними атаками на російські об'єкти з
виробництва та експлуатації дронів.
У Румунії розпочинаються навчання НАТО Steadfast Dart 25. З 22 січня країна прийматиме британську військову техніку, а на початку лютого - французьку.
Генштаб ЗСУ повідомив про 83 спроби ворога витіснити українських воїнів з позицій за добу. Найбільша активність на Покровському
напрямку - ворог провів 27 атак, також досі тривають бої у 17 локаціях.
Командувач ЗС Британії заявив, що росії знадобиться 5 років для відновлення армії після втрат в Україні. За його словами, поки
росія слабшає, НАТО стає сильнішим, маючи 3,2 млн військових проти 1,2 млн у росії.