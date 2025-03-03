Між Британією та Францією "немає домовленості" щодо угоди про перемир'я для України - британський міністр
Київ • УНН
Міністр збройних сил Британії Люк Поллард заперечив існування угоди з Францією про місячне перемир'я в Україні. За його словами, "в приватному порядку" обговорюються різні варіанти досягнення тривалого миру.
Між Францією та Великою Британією не було досягнуто "жодної угоди" щодо пропозиції перемир'я в Україні на один місяць, про яку повідомлялося, заявив у понеділок міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард в ефірі BBC Breakfast, пише УНН.
Деталі
Відповідаючи на запитання про план, про який Макрон розповів французькій газеті в неділю, Люк Поллард відповів: "Це не план, який ми зараз визнаємо".
Франція і Британія запропонували Україні місячне перемир'я "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" - Макрон03.03.25, 08:47 • 34751 перегляд
Він додав, що "в приватному порядку" обговорюється "кілька різних варіантів".
Представник уряду Великої Британії також повідомив AFP, що "місячне перемир'я не було погоджено".
Поллард сказав, що важливо розробити план, який принесе тривалий мир "якнайшвидше".
Він також сказав, що США є "ключовим союзником" і "підтримають Сполучене Королівство", посилаючись на "глибокі оборонні відносини" між двома країнами.
Доповнення
Це сталося після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів саміт європейських лідерів для обговорення досягнення миру в Україні, лише через два дні після візиту Президента України Володимира Зеленського до Вашингтона та перепалки в Овальному кабінеті.