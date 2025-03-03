Франція і Британія запропонували Україні місячне перемир'я "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі" - Макрон
Київ • УНН
Париж і Лондон виступили з ініціативою місячного перемир'я в повітрі, на морі та енергетичній інфраструктурі України. Макрон зазначив, що наземні бойові дії поки що не будуть включені в перемир'я через складність контролю.
Париж і Лондон пропонують Україні місячне перемир'я "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі", заявив президент Франції Еммануель Макрон газеті Le Figaro, пише УНН.
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На літаку, що повертався з лондонського саміту, який відбувся цієї неділі, президент Франції в ексклюзивному інтерв'ю газеті Le Figaro розповів про напрямки, які обговорювали учасники саміту.
Франція і Велика Британія пропонують Україні місячне перемир'я "в повітрі, на морі та в енергетичній інфраструктурі", заявив Еммануель Макрон.
Раніше того ж дня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що Париж і Лондон працюють над "планом" щодо припинення бойових дій. Перевага такого перемир'я в тому, що "ми знаємо, як це виміряти", а фронт величезний, "еквівалент лінії Париж-Будапешт", заявив президент Франції. Таким чином, припинення бойових дій спочатку не стосуватиметься наземних бойових дій. Тому що "в разі припинення вогню буде дуже складно переконатися в тому, чи дотримується фронт", - пояснив він.
Макрон не допускає відправлення європейських військових в Україну найближчим часом - Le Figaro02.03.2025, 23:05 • 31198 переглядiв