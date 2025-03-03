Франция и Британия предложили Украине месячное перемирие "в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре" - Макрон
Киев • УНН
Париж и Лондон выступили с инициативой месячного перемирия в воздухе, на море и энергетической инфраструктуре Украины. Макрон отметил, что наземные боевые действия пока не будут включены в перемирие из-за сложности контроля.
Париж и Лондон предлагают Украине месячное перемирие "в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", заявил президент Франции Эммануэль Макрон газете Le Figaro, пишет УНН.
Детали
На самолете, возвращающемся с лондонского саммита, который прошел в это воскресенье, президент Франции в эксклюзивном интервью газете Le Figaro рассказал о направлениях, обсуждавшихся участниками саммита.
Франция и Великобритания предлагают Украине месячное перемирие "в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре", заявил Эммануэль Макрон.
Ранее в тот же день премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил, что Париж и Лондон работают над "планом" по прекращению боевых действий. Преимущество такого перемирия в том, что "мы знаем, как это измерить", а фронт огромен, "эквивалент линии Париж-Будапешт", заявил президент Франции. Таким образом, прекращение боевых действий первоначально не будет касаться наземных боевых действий. Потому что "в случае прекращения огня будет очень сложно убедиться в том, соблюдается ли фронт", - объясняет он.
Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro02.03.2025, 23:05 • 31198 просмотров