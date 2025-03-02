Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro
Киев • УНН
Президент Франции заявил, что в ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Макрон с премьером Британии предлагают месячное перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре.
В ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Об этом в комментарии для Le Figaro заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает УНН.
Детали
По его словам, сейчас европейские лидеры пытаются выработать инициативы, которые позволили бы противостоять вероятным договоренностям Вашингтона и москвы.
При этом Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предлагают месячное "перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре".
"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь перемирия с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертыванием сил. Мы хотим мира. Мы не хотим этого любой ценой, без гарантий", - сказал Макрон.
Напомним
После словесной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме глава Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением и поддержал Украину.
Макрон готов обсуждать европейское ядерное сдерживание01.03.25, 00:46 • 33638 просмотров