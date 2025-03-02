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Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro

Киев • УНН

 • 31198 просмотра

Президент Франции заявил, что в ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Макрон с премьером Британии предлагают месячное перемирие в воздухе, на море и в энергетической инфраструктуре.

Макрон не допускает отправки европейских военных в Украину в ближайшее время - Le Figaro

В ближайшее время европейские военные не будут направлены в Украину. Об этом в комментарии для Le Figaro заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает УНН.

Детали

По его словам, сейчас европейские лидеры пытаются выработать инициативы, которые позволили бы противостоять вероятным договоренностям Вашингтона и москвы.

При этом Макрон вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером предлагают месячное "перемирие в воздухе, на морях и в энергетической инфраструктуре".

"В ближайшие недели европейских войск на украинской земле не будет. Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь перемирия с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертыванием сил. Мы хотим мира. Мы не хотим этого любой ценой, без гарантий", - сказал Макрон.

Напомним

После словесной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме глава Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением и поддержал Украину.

Макрон готов обсуждать европейское ядерное сдерживание01.03.25, 00:46 • 33638 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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