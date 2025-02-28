Макрон став на захист Зеленського після суперечки з Трампом у Білому домі
Київ • УНН
Після словесної перепалки між Трампом і Зеленським у Білому домі Макрон виступив із заявою. Президент Франції закликав поважати тих, хто бореться від початку конфлікту.
Після словесної перепалки між президентом США Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі глава Франції Еммануель Макрон виступив із заявою і підтримав Україну. Про це УНН повідомляє із посиланням на Le Figaro.
Є російський "агресор" і "жертва" , – вказав він журналіста, а потім додав "Треба поважати тих, хто воює від початку" .
Нагадаємо
Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.
Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України.