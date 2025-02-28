Макрон встал на защиту Зеленского после спора с Трампом в Белом доме
Киев • УНН
После словесной перепалки между Трампом и Зеленским в Белом доме Макрон выступил с заявлением. Президент Франции призвал уважать тех, кто борется с начала конфликта.
После словесной перепалки между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Белом доме глава Франции Эммануэль Макрон выступил с заявлением и поддержал Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Le Figaro.
Есть российский "агрессор" и "жертва" , - указал он журналиста, а затем добавил "Надо уважать тех, кто воюет с самого начала" .
Напомним
Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.
Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины.