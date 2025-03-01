Макрон готов обсуждать европейское ядерное сдерживание

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что готов "открыть дискуссию" относительно европейского ядерного сдерживания. Об этом пишет издание Le Monde со ссылкой на интервью политика, передает УНН.

Детали

В пятницу, 28 февраля президент Франции Эммануэль Макрон, который возглавляет одну из двух ядерных держав в Европе наряду с Соединенным Королевством, заявил, что готов "открыть обсуждение" вопроса о европейском ядерном сдерживании.

Если коллеги хотят двигаться в направлении большей автономии и возможностей сдерживания, то нам придется открыть эту очень глубокую стратегическую дискуссию. "В нем есть очень деликатные и конфиденциальные компоненты, но я готов к открытому обсуждению" - сказал Эммануэль Макрон в интервью португальским каналам RTP1 и RTP3.

По его словам, "если есть хотя бы один человек, который, как мы все слышали, угрожает нам ядерным оружием и играет в Третью мировую войну, то нам не следует искать его со стороны Киева". "Нам лучше смотреть в сторону москвы", а не на украинца Владимира Зеленского, в чем его обвинил Дональд Трамп.

Напомним

Во время встречи Трамп резко отреагировал на слова Зеленского о том, что США "почувствуют" войну из-за океана. Спор возник из-за обсуждения гарантий безопасности для Украины и американской помощи.

Президент Дональд Трамп после спора с Владимиром Зеленским заявил, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру.

Президент Украины Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после спора с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Совместная пресс-конференция была отменена после конфликта относительно гарантий безопасности для Украины. Вашингтон и Киев не подписали соглашение о полезных ископаемых.

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