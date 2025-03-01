Макрон готовий обговорювати європейське ядерне стримування

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий "відкрити дискусію" щодо європейського ядерного стримування. Про це пише видання Le Monde із посиланням на інтерв'ю політика, передає УНН.

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У п'ятницю, 28 лютого президент Франції Еммануель Макрон, який очолює одну з двох ядерних держав у Європі поряд із Сполученим Королівством, заявив, що готовий "відкрити обговорення" питання про європейське ядерне стримування.

Якщо колеги хочуть рухатися у напрямку більшої автономії та можливостей стримування, то нам доведеться відкрити цю дуже глибоку стратегічну дискусію. "У ньому є дуже делікатні та конфіденційні компоненти, але я готовий до відкритого обговорення" - сказав Еммануель Макрон в інтерв'ю португальським каналам RTP1 та RTP3.

За його словами, "якщо є бодай одна людина, яка, як ми всі чули, загрожує нам ядерною зброєю і грає у Третю світову війну, то нам не слід шукати її з боку Києва". "Нам краще дивитися у бік Москви", а не на українця Володимира Зеленського, у чому його звинуватив Дональд Трамп.

Нагадаємо

Під час зустрічі Трамп різко відреагував на слова Зеленського про те, що США "відчують" війну попри океан. Суперечка виникла через обговорення гарантій безпеки для України та американської допомоги.

Президент Дональд Трамп після суперечки з Володимиром Зеленським заявив, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру.

Президент України Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім після суперечки з Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Спільну прес-конференцію було скасовано після конфлікту щодо гарантій безпеки для України. Вашингтон та Київ не підписали угоду про корисні копалини.

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