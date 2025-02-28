Трамп після суперечки з Зеленським: "Він може повернутися, коли буде готовий до миру"

Президент Дональд Трамп після суперечки з Володимиром Зеленським заявив, що Зеленський нібито не готовий до миру, якщо в ньому буде залучена Америка й додав, що український лідер може повернутися, коли буде готовий до миру, передає УНН.

Сьогодні у нас була дуже змістовна зустріч у Білому домі. Під таким вогнем і тиском дізналися багато чого, чого неможливо зрозуміти без розмови. Дивовижно те, що проявляється через емоції, і я вирішив, що президент Зеленський не готовий до миру, якщо в ньому буде задіяна Америка, тому що він відчуває, що наша участь дає йому велику перевагу в переговорах. Я не хочу переваг, я хочу миру - написав Трамп в Truth Social.

Трамп заявив, що Зеленський не поважав США в Овальному кабінеті і може повернутися, коли буде готовий до миру.

Він не поважав Сполучені Штати Америки в Овальному кабінеті. Він може повернутися, коли буде готовий до Миру - написав Трамп.

ЗМІ повідомляють, що спільну пресконференцію Трампа і Зеленського скасовано. Президент України достроково залишає Білий Дім.

Контекст

Між Президентом Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом виникла напружена суперечка в Овальному кабінеті. Перепалка між Зеленським, Трампом та Венсом сталася після слів Президента України про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до перемовин.