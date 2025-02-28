Трамп после спора с Зеленским: «Он может вернуться, когда будет готов к миру»
Киев • УНН
Во время встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским возник спор относительно участия США в мирных переговорах. Трамп заявил, что Зеленский не уважал США и может вернуться, когда будет готов к миру.
Президент Дональд Трамп после спора с Владимиром Зеленским заявил, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру, передает УНН.
Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Под таким огнем и давлением узнали многое, чего невозможно понять без разговора. Удивительно то, что проявляется через эмоции, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу мира
Трамп заявил, что Зеленский не уважал США в Овальном кабинете и может вернуться, когда будет готов к миру.
Он не уважал Соединенные Штаты Америки в Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру
СМИ сообщают, что совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена. Президент Украины досрочно покидает Белый Дом.
Контекст
Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры.