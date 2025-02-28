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Трамп после спора с Зеленским: «Он может вернуться, когда будет готов к миру»

Киев • УНН

 • 117958 просмотра

Во время встречи в Овальном кабинете между Трампом и Зеленским возник спор относительно участия США в мирных переговорах. Трамп заявил, что Зеленский не уважал США и может вернуться, когда будет готов к миру.

Трамп после спора с Зеленским: «Он может вернуться, когда будет готов к миру»

Президент Дональд Трамп после спора с Владимиром Зеленским заявил, что Зеленский якобы не готов к миру, если в нем будет вовлечена Америка и добавил, что украинский лидер может вернуться, когда будет готов к миру, передает УНН.

Сегодня у нас была очень содержательная встреча в Белом доме. Под таким огнем и давлением узнали многое, чего невозможно понять без разговора. Удивительно то, что проявляется через эмоции, и я решил, что президент Зеленский не готов к миру, если в нем будет задействована Америка, потому что он чувствует, что наше участие дает ему большое преимущество в переговорах. Я не хочу преимуществ, я хочу мира

- написал Трамп в Truth Social. 

Трамп заявил, что Зеленский не уважал США в Овальном кабинете и может вернуться, когда будет готов к миру.

Он не уважал Соединенные Штаты Америки в Овальном кабинете. Он может вернуться, когда будет готов к миру

 - написал Трамп.

СМИ сообщают, что совместная пресс-конференция Трампа и Зеленского отменена. Президент Украины досрочно покидает Белый Дом.

Контекст

Между Президентом Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом возникла напряженная перепалка в Овальном кабинете. Перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом произошла после слов Президента Украины о необходимости предоставить Украине гарантии безопасности и активно включить Украину в переговоры. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
Белый дом
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