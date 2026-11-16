Китай офіційно підтвердив зустріч Трампа, путіна та Сі 19 листопада – стало відомо, що обговорять лідери

Міністерство закордонних справ Китаю офіційно підтвердило проведення тристоронньої зустрічі президента США Дональда Трампа, лідера КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора володимира путіна. Саміт відбудеться 19 листопада в китайському місті Шеньчжень. Серед очікуваних тем переговорів – ядерне озброєння та ситуація навколо Ірану, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Китайське зовнішньополітичне відомство підтвердило дату та місце зустрічі, однак офіційного порядку денного не оприлюднило.

За інформацією CNN, під час першої в історії тристоронньої зустрічі лідери можуть обговорити підготовку нової угоди про контроль над ядерними озброєннями.

Ядерна зброя, Іран та можлива розмова про Україну

Останній договір про контроль над стратегічними ядерними озброєннями між США та росією завершив дію в лютому 2026 року. Водночас Китай продовжує нарощувати власний ядерний арсенал.

Трамп 19 листопада зустрінеться з путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї – серед тем переговорів може бути Україна

Американські посадовці не очікують швидкого укладення нової угоди. За їхніми оцінками, майбутні переговори можуть стати лише початком тривалого дипломатичного процесу.

Крім того, джерела повідомляють, що Трамп, Сі Цзіньпін і путін планують обговорити ситуацію навколо Ірану.

Водночас наразі невідомо, чи порушуватимуть лідери питання війни росії проти України.

Китай використає зустрічі Сі Цзіньпіна з Трампом і путіним для демонстрації глобального лідерства