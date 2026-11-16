Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры

Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило проведение трёхсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина. Саммит состоится 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Среди ожидаемых тем переговоров — ядерное вооружение и ситуация вокруг Ирана, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Китайское внешнеполитическое ведомство подтвердило дату и место встречи, однако официальную повестку дня не обнародовало.

По информации CNN, во время первой в истории трёхсторонней встречи лидеры могут обсудить подготовку нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

Ядерное оружие, Иран и возможный разговор об Украине

Последний договор о контроле над стратегическими ядерными вооружениями между США и россией прекратил действие в феврале 2026 года. В то же время Китай продолжает наращивать собственный ядерный арсенал.

Трамп 19 ноября встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Китае — среди тем переговоров может быть Украина

Американские чиновники не ожидают быстрого заключения нового соглашения. По их оценкам, будущие переговоры могут стать лишь началом длительного дипломатического процесса.

Кроме того, источники сообщают, что Трамп, Си Цзиньпин и путин планируют обсудить ситуацию вокруг Ирана.

В то же время пока неизвестно, будут ли лидеры поднимать вопрос войны россии против Украины.

Китай использует встречи Си Цзиньпина с Трампом и путиным для демонстрации глобального лидерства