Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
Киев • УНН
Трёхсторонняя встреча состоится в Шэньчжэне. Лидеры могут обсудить ядерное оружие и ситуацию вокруг Ирана.
Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило проведение трёхсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина. Саммит состоится 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Среди ожидаемых тем переговоров — ядерное вооружение и ситуация вокруг Ирана, сообщает CNN, пишет УНН.
Детали
Китайское внешнеполитическое ведомство подтвердило дату и место встречи, однако официальную повестку дня не обнародовало.
По информации CNN, во время первой в истории трёхсторонней встречи лидеры могут обсудить подготовку нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями.
Ядерное оружие, Иран и возможный разговор об Украине
Последний договор о контроле над стратегическими ядерными вооружениями между США и россией прекратил действие в феврале 2026 года. В то же время Китай продолжает наращивать собственный ядерный арсенал.
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Американские чиновники не ожидают быстрого заключения нового соглашения. По их оценкам, будущие переговоры могут стать лишь началом длительного дипломатического процесса.
Кроме того, источники сообщают, что Трамп, Си Цзиньпин и путин планируют обсудить ситуацию вокруг Ирана.
В то же время пока неизвестно, будут ли лидеры поднимать вопрос войны россии против Украины.
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