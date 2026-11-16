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Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
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Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры

Киев • УНН

 • 3360 просмотра

Трёхсторонняя встреча состоится в Шэньчжэне. Лидеры могут обсудить ядерное оружие и ситуацию вокруг Ирана.

Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры

Министерство иностранных дел Китая официально подтвердило проведение трёхсторонней встречи президента США Дональда Трампа, лидера КНР Си Цзиньпина и российского диктатора владимира путина. Саммит состоится 19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь. Среди ожидаемых тем переговоров — ядерное вооружение и ситуация вокруг Ирана, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

Китайское внешнеполитическое ведомство подтвердило дату и место встречи, однако официальную повестку дня не обнародовало.

По информации CNN, во время первой в истории трёхсторонней встречи лидеры могут обсудить подготовку нового соглашения о контроле над ядерными вооружениями.

Ядерное оружие, Иран и возможный разговор об Украине

Последний договор о контроле над стратегическими ядерными вооружениями между США и россией прекратил действие в феврале 2026 года. В то же время Китай продолжает наращивать собственный ядерный арсенал.

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Американские чиновники не ожидают быстрого заключения нового соглашения. По их оценкам, будущие переговоры могут стать лишь началом длительного дипломатического процесса.

Кроме того, источники сообщают, что Трамп, Си Цзиньпин и путин планируют обсудить ситуацию вокруг Ирана.

В то же время пока неизвестно, будут ли лидеры поднимать вопрос войны россии против Украины.

Китай использует встречи Си Цзиньпина с Трампом и путиным для демонстрации глобального лидерства15.11.26, 09:39 • 5494 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Китай
Украина
Иран