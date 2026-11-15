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Китай использует встречи Си Цзиньпина с Трампом и путиным для демонстрации глобального лидерства

Киев • УНН

 • 1296 просмотра

Андрей Коваленко считает, что Китай использует саммит АТЭС для демонстрации глобального лидерства. Украину, вероятно, обсуждать не будут.

Китай использует встречи Си Цзиньпина с Трампом и путиным для демонстрации глобального лидерства

Китай планирует использовать трехстороннюю встречу в Шэньчжэне для демонстрации своего глобального лидерства. Об этом сообщил экс-руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Китай использует саммит в Шэньчжэне и неформальный характер встречи Си с путиным и Трампом как демонстрацию глобального лидерства

- заявил Коваленко.

По его словам, больше всего эта встреча нужна именно Трампу и путину.

Никакого раздела Европы, второй Ялты или чего-либо подобного достигнуто не будет. По Украине вообще не будет никаких серьезных тем. Китай продолжит ждать на берегу реки, пока тела врагов унесет течение

- добавил Андрей Коваленко.

Напомним

Трамп, Путин и Си встретятся на саммите АТЭС 19 ноября. Войну в Украине, как ожидается, обсуждать не будут, вместо этого будут говорить о ядерном оружии и Иране.

Алла Киосак

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Дональд Трамп
Европа
Си Цзиньпин
Китай
Украина
Иран