Китай использует встречи Си Цзиньпина с Трампом и путиным для демонстрации глобального лидерства
Киев • УНН
Андрей Коваленко считает, что Китай использует саммит АТЭС для демонстрации глобального лидерства. Украину, вероятно, обсуждать не будут.
Китай планирует использовать трехстороннюю встречу в Шэньчжэне для демонстрации своего глобального лидерства. Об этом сообщил экс-руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.
Детали
Китай использует саммит в Шэньчжэне и неформальный характер встречи Си с путиным и Трампом как демонстрацию глобального лидерства
По его словам, больше всего эта встреча нужна именно Трампу и путину.
Никакого раздела Европы, второй Ялты или чего-либо подобного достигнуто не будет. По Украине вообще не будет никаких серьезных тем. Китай продолжит ждать на берегу реки, пока тела врагов унесет течение
Напомним
Трамп, Путин и Си встретятся на саммите АТЭС 19 ноября. Войну в Украине, как ожидается, обсуждать не будут, вместо этого будут говорить о ядерном оружии и Иране.