Китай использует встречи Си Цзиньпина с Трампом и путиным для демонстрации глобального лидерства

Китай планирует использовать трехстороннюю встречу в Шэньчжэне для демонстрации своего глобального лидерства. Об этом сообщил экс-руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

Китай использует саммит в Шэньчжэне и неформальный характер встречи Си с путиным и Трампом как демонстрацию глобального лидерства - заявил Коваленко.

По его словам, больше всего эта встреча нужна именно Трампу и путину.

Никакого раздела Европы, второй Ялты или чего-либо подобного достигнуто не будет. По Украине вообще не будет никаких серьезных тем. Китай продолжит ждать на берегу реки, пока тела врагов унесет течение - добавил Андрей Коваленко.

Напомним

Трамп, Путин и Си встретятся на саммите АТЭС 19 ноября. Войну в Украине, как ожидается, обсуждать не будут, вместо этого будут говорить о ядерном оружии и Иране.