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Саміт США-рф-Китай підтвердив Білий дім: тему війни в Україні не очікують, окремої зустрічі Трампа з путіним не планують

Київ • УНН

 • 5700 перегляди

Трамп, путін і Сі зустрінуться на саміті АТЕС 19 листопада. Війну в Україні, як очікується, не обговорюватимуть, натомість говоритимуть про ядерну зброю та Іран.

Саміт США-рф-Китай підтвердив Білий дім: тему війни в Україні не очікують, окремої зустрічі Трампа з путіним не планують

Президент США Дональд Трамп, глава кремля володимир путін та глава Китаю Сі Цзіньпін проведуть першу тристоронню зустріч між лідерами Сполучених Штатів, росії та Китаю на саміті в Шеньчжені наступного тижня, підтвердив Білий дім у п'ятницю, 13 листопада. Трамп, як очікується, не обговорюватиме війну росії в Україні. І окремої особистої зустрічі з путіним у Трампа не заплановано. Про це УНН пише з посиланням на AFP.

Деталі

Трамп хоче обговорити скорочення ядерних арсеналів на тристоронніх переговорах у четвер (19 листопада), а також має намір порушити тему війни з Іраном, але, як очікується, він не обговорюватиме війну росії в Україні,

повідомили американські чиновники.

Три лідери зустрінуться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокитайському місті, повідомила журналістам речниця Білого дому Олівія Вейлз.

"Президент чітко дав зрозуміти, що, серед інших тем, він обговорить скорочення ядерної зброї у світі. Це поширення, на думку президента Трампа, є дуже небезпечним", – сказала Вейлз.

Один з основних конфліктів, що домінують під час другого терміну Трампа на посаді президента, буде присутній, але інший – ні, заявили американські чиновники.

"Я думаю, що президент справді має намір обговорити питання Ірану на тристоронній зустрічі з Сі Цзіньпіном та володимиром путіним", – сказав журналістам під час телефонного дзвінка високопосадовець США, який побажав залишитися анонімним.

У Вашингтона є "зовсім інший трек" переговорів з Києвом та москвою, спрямований на припинення війни в Україні, додав чиновник, посилаючись на переговори, які американські посланці мали останніми днями з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.

"Китай насправді не є частиною цього треку, тому обговорення України там здається недоречним", – додав чиновник.

Зеленський застерігає, що зустріч у Шеньчжені може бути ялтинським "перерозподілом сфер впливу" на 21 століття.

На Ялтинському саміті 1945 року в радянському союзі тодішній президент США Франклін Д. Рузвельт, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль та радянський лідер Йосип Сталін виклали післявоєнне врегулювання та нові територіальні кордони в Європі.

"Адміністрація Трампа прагнула відновити домінування США над "Західною півкулею", зокрема шляхом захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні, але поділ світу між великими державами, як це було в 1945 році, може не гарантувати безпеки", вказує видання.

У четвер, 19 листопада, як повідомляється, Трамп також проведе двосторонній робочий обід та зустріч з главою Китаю – їхню четверту зустріч з моменту повернення президента США до влади минулого року.

Але окремої особистої зустрічі з путіним у Трампа не заплановано

- ідеться у публікації.

Серед інших тем, відставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга через роман з ймовірною китайською шпигункою, як очікується, не порушуватиметься на зустрічах Трампа з Сі, заявили чиновники.

"Ситуація з Nvidia насправді не повинна мати жодного впливу на поїздку", – сказав другий високопосадовець США.

Сполучені Штати також не планували обговорювати питання експортного контролю за чутливою технологією мікросхем, які були в основі скандалу з Nvidia.

"Ми не ведемо переговори щодо американського експортного контролю. Це питання національної безпеки, які ми розробляємо в адміністрації... і ми не очікуємо, що це взагалі фігуруватиме в будь-яких наших розмовах з китайцями, поки ми там", – сказав другий чиновник.

За словами чиновників, керівник Tesla та SpaceX Ілон Маск супроводжуватиме Трампа під час його поїздки до Китаю, але не братиме участі у зустрічі з Сі та путіним.

Трамп виїде з Вашингтона в понеділок, 16 листопада, і прибуде на Філіппіни у вівторок, 17 листопада, на саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), перш ніж вирушити до Шеньчженя.

Трамп 19 листопада зустрінеться з путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї – серед тем переговорів може бути Україна14.11.26, 00:55 • 15788 переглядiв

Позиція України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше коментував можливість такого саміту. "Тристороння зустріч лідерів України, США та росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить путіна продовжувати цю війну. Запрошення путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує", - зазначав Сибіга. 

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про пропозицію глави кремля володимира путіна провести саміт з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.

"Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших сюрпризів. Питання не лише в тому, чи зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід путіна з ізоляції вже розпочався. Це не буде першим кроком. Однак, якщо Україна буде на порядку денному, ми хотіли б, щоб з Україною проконсультувалися. Я не можу коментувати решту: я не знаю, що вони обговорюватимуть", - зазначив Зеленський у відповідь на запитання щодо того, що "путін пропонує зустріч із Трампом і Сі без України", і чи хвилюється він, "що вони вирішать ваше майбутнє без вас".

Юлія Шрамко

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