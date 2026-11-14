Саміт США-рф-Китай підтвердив Білий дім: тему війни в Україні не очікують, окремої зустрічі Трампа з путіним не планують
Київ • УНН
Трамп, путін і Сі зустрінуться на саміті АТЕС 19 листопада. Війну в Україні, як очікується, не обговорюватимуть, натомість говоритимуть про ядерну зброю та Іран.
Президент США Дональд Трамп, глава кремля володимир путін та глава Китаю Сі Цзіньпін проведуть першу тристоронню зустріч між лідерами Сполучених Штатів, росії та Китаю на саміті в Шеньчжені наступного тижня, підтвердив Білий дім у п'ятницю, 13 листопада. Трамп, як очікується, не обговорюватиме війну росії в Україні. І окремої особистої зустрічі з путіним у Трампа не заплановано. Про це УНН пише з посиланням на AFP.
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Трамп хоче обговорити скорочення ядерних арсеналів на тристоронніх переговорах у четвер (19 листопада), а також має намір порушити тему війни з Іраном, але, як очікується, він не обговорюватиме війну росії в Україні,
Три лідери зустрінуться на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) в південнокитайському місті, повідомила журналістам речниця Білого дому Олівія Вейлз.
"Президент чітко дав зрозуміти, що, серед інших тем, він обговорить скорочення ядерної зброї у світі. Це поширення, на думку президента Трампа, є дуже небезпечним", – сказала Вейлз.
Один з основних конфліктів, що домінують під час другого терміну Трампа на посаді президента, буде присутній, але інший – ні, заявили американські чиновники.
"Я думаю, що президент справді має намір обговорити питання Ірану на тристоронній зустрічі з Сі Цзіньпіном та володимиром путіним", – сказав журналістам під час телефонного дзвінка високопосадовець США, який побажав залишитися анонімним.
У Вашингтона є "зовсім інший трек" переговорів з Києвом та москвою, спрямований на припинення війни в Україні, додав чиновник, посилаючись на переговори, які американські посланці мали останніми днями з путіним та Президентом України Володимиром Зеленським.
"Китай насправді не є частиною цього треку, тому обговорення України там здається недоречним", – додав чиновник.
Зеленський застерігає, що зустріч у Шеньчжені може бути ялтинським "перерозподілом сфер впливу" на 21 століття.
На Ялтинському саміті 1945 року в радянському союзі тодішній президент США Франклін Д. Рузвельт, британський прем'єр-міністр Вінстон Черчилль та радянський лідер Йосип Сталін виклали післявоєнне врегулювання та нові територіальні кордони в Європі.
"Адміністрація Трампа прагнула відновити домінування США над "Західною півкулею", зокрема шляхом захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро в січні, але поділ світу між великими державами, як це було в 1945 році, може не гарантувати безпеки", вказує видання.
У четвер, 19 листопада, як повідомляється, Трамп також проведе двосторонній робочий обід та зустріч з главою Китаю – їхню четверту зустріч з моменту повернення президента США до влади минулого року.
Але окремої особистої зустрічі з путіним у Трампа не заплановано
Серед інших тем, відставка генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга через роман з ймовірною китайською шпигункою, як очікується, не порушуватиметься на зустрічах Трампа з Сі, заявили чиновники.
"Ситуація з Nvidia насправді не повинна мати жодного впливу на поїздку", – сказав другий високопосадовець США.
Сполучені Штати також не планували обговорювати питання експортного контролю за чутливою технологією мікросхем, які були в основі скандалу з Nvidia.
"Ми не ведемо переговори щодо американського експортного контролю. Це питання національної безпеки, які ми розробляємо в адміністрації... і ми не очікуємо, що це взагалі фігуруватиме в будь-яких наших розмовах з китайцями, поки ми там", – сказав другий чиновник.
За словами чиновників, керівник Tesla та SpaceX Ілон Маск супроводжуватиме Трампа під час його поїздки до Китаю, але не братиме участі у зустрічі з Сі та путіним.
Трамп виїде з Вашингтона в понеділок, 16 листопада, і прибуде на Філіппіни у вівторок, 17 листопада, на саміт Асоціації країн Південно-Східної Азії (АСЕАН), перш ніж вирушити до Шеньчженя.
Трамп 19 листопада зустрінеться з путіним і Сі Цзіньпіном у Китаї – серед тем переговорів може бути Україна14.11.26, 00:55 • 15788 переглядiв
Позиція України
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга раніше коментував можливість такого саміту. "Тристороння зустріч лідерів України, США та росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить путіна продовжувати цю війну. Запрошення путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує", - зазначав Сибіга.
Президент України Володимир Зеленський також відреагував на повідомлення про пропозицію глави кремля володимира путіна провести саміт з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном.
"Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших сюрпризів. Питання не лише в тому, чи зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід путіна з ізоляції вже розпочався. Це не буде першим кроком. Однак, якщо Україна буде на порядку денному, ми хотіли б, щоб з Україною проконсультувалися. Я не можу коментувати решту: я не знаю, що вони обговорюватимуть", - зазначив Зеленський у відповідь на запитання щодо того, що "путін пропонує зустріч із Трампом і Сі без України", і чи хвилюється він, "що вони вирішать ваше майбутнє без вас".