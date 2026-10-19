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Сибіга: зустріч лідерів США, Китаю та рф може лише заохотити путіна продовжувати війну

Київ • УНН

 • 1422 перегляди

Сибіга заявив, що зустріч лідерів США, Китаю та росії може лише заохотити путіна продовжувати війну. Україна виступає за переговори США, України та росії.

Сибіга: зустріч лідерів США, Китаю та рф може лише заохотити путіна продовжувати війну

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч тристороння лідерів росії, Китаю та США може заохотити путіна продовжувати війну проти України, передає УНН.

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"Тристороння зустріч лідерів України, США та росії могла б допомогти швидше завершити війну. Тристороння зустріч лідерів росії, Китаю та США дасть лише протилежний результат: заохотить путіна продовжувати цю війну. Запрошення путіна на таку зустріч лише підживило би його манію величі та надало йому ваги, на яку він не заслуговує. Він не світовий лідер, а воєнний злочинець. А росія – не світова держава, а світова проблема", – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга

путін запропонував саміт з Трампом і Сі - WSJ19.10.26, 08:25 • 4714 переглядiв

Голова МЗС також навів дані про економічне становище росії. За його словами, російська економіка щонайменше у 13 разів менша за американську та у 8 разів менша за китайську. Він зазначив, що економіка країни продовжує скорочуватися, а рівень життя росіян погіршується.

"росія втратила 1,6 мільйона окупантів убитими й пораненими у провальній війні, яку не може виграти й не хоче завершувати. Під тиском жорстких санкцій її технології, промисловість і бізнес перебувають у стагнації. За будь-якою прагматичною чи моральною міркою путіну немає місця за одним столом із президентами Трампом і Сі.  Заслужити це місце він міг би лише серйозним кроком до миру – наприклад, погодившись на пропозицію про припинення вогню ще до такої зустрічі. Натомість ми бачимо протилежне: посилення терору проти цивільних. Доки цей терор триває, йому не має бути місця за жодним столом", – заявив Андрій Сибіга.

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Раніше міністр закордонних справ України повідомляв, що Україна зацікавлена у відновленні переговорів за участю США та росії. Водночас, дати й місця нової зустрічі, а також згоди москви поки немає.

Алла Кіосак

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