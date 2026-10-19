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Сибига: встреча лидеров США, Китая и рф может лишь поощрить путина продолжать войну

Киев • УНН

 • 3036 просмотра

Сибига заявил, что встреча лидеров США, Китая и россии может лишь поощрить путина продолжать войну. Украина выступает за переговоры США, Украины и россии.

Сибига: встреча лидеров США, Китая и рф может лишь поощрить путина продолжать войну

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что трехсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США может побудить путина продолжать войну против Украины, передает УНН.

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"Трехсторонняя встреча лидеров Украины, США и россии могла бы помочь быстрее завершить войну. Трехсторонняя встреча лидеров россии, Китая и США даст лишь противоположный результат: побудит путина продолжать эту войну. Приглашение путина на такую встречу лишь подпитало бы его манию величия и придало бы ему вес, которого он не заслуживает. Он не мировой лидер, а военный преступник. А россия — не мировая держава, а мировая проблема", — заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига

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Глава МИД также привел данные об экономическом положении россии. По его словам, российская экономика как минимум в 13 раз меньше американской и в 8 раз меньше китайской. Он отметил, что экономика страны продолжает сокращаться, а уровень жизни россиян ухудшается.

"россия потеряла 1,6 миллиона оккупантов убитыми и ранеными в провальной войне, которую не может выиграть и не хочет завершать. Под давлением жестких санкций ее технологии, промышленность и бизнес находятся в состоянии стагнации. По любой прагматичной или моральной мерке путину нет места за одним столом с президентами Трампом и Си.  Заслужить это место он мог бы лишь серьезным шагом к миру — например, согласившись на предложение о прекращении огня еще до такой встречи. Вместо этого мы видим противоположное: усиление террора против мирных жителей. Пока этот террор продолжается, ему не должно быть места ни за одним столом", — заявил Андрей Сибига.

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Ранее министр иностранных дел Украины сообщал, что Украина заинтересована в возобновлении переговоров с участием США и россии. В то же время даты и места новой встречи, а также согласия москвы пока нет.

Алла Киосак

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