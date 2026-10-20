"Вихід путіна з ізоляції вже розпочався" - Зеленський про можливий саміт рф з США і Китаєм без України

Президент України Володимир Зеленський відреагував на повідомлення про пропозицію глави кремля володимира путіна провести саміт з президентом США Дональдом Трампом і главою Китаю Сі Цзіньпіном, де очікується обговорення питання війни рф проти України. Про це він сказав в інтерв'ю Corriere della Sera, пише УНН.

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"Я хотів би зрозуміти, щоб уникнути подальших сюрпризів. Питання не лише в тому, чи зустрінуться вони з нами чи без нас: на жаль, поступовий вихід путіна з ізоляції вже розпочався. Це не буде першим кроком. Однак, якщо Україна буде на порядку денному, ми хотіли б, щоб з Україною проконсультувалися. Я не можу коментувати решту: я не знаю, що вони обговорюватимуть", - зазначив Зеленський у відповідь на запитання щодо того, що "путін пропонує зустріч із Трампом і Сі без України", і чи хвилюється він, "що вони вирішать ваше майбутнє без вас".

Доповнення

WSJ раніше повідомило, що глава кремля володимир путін пропонує провести саміт із президентом США Дональдом Трампом та главою Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення угоди щодо війни рф проти України.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що зустріч тристороння лідерів росії, Китаю та США може заохотити путіна продовжувати війну проти України.

Державний секретар США Марко Рубіо прокоментував повідомлення про можливу зустріч президента США Дональда Трампа, глави кремля володимира путіна та глави Китаю Сі Цзіньпіна, вказавши, що "були розмови про зустріч", але він не знає, "чи вона була остаточно узгоджена".

Після цього Трамп, коментуючи повідомлення про саміт, заявив, за повідомленням Reuters, що він відкритий до тристоронніх переговорів з Сі і путіним уже наступного місяця.

"Ми б обговорили ядерну зброю та денуклеаризацію, - сказав Трамп журналістам біля Білого дому. - Якщо президент Сі цього хоче, я б обговорив. Я впевнений, що ми б поговорили й про інші речі, такі як торгівля".

У Європейському Союзі заявили, що знають про повідомлення про пропозицію кремля щодо можливого саміту глави кремля володимира путіна, президента США Дональда Трампа та глави Китаю Сі Цзіньпіна.