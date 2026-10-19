ЄС відреагував на можливий саміт путіна із Трампом і Сі

У Європейському Союзі знають про повідомлення про пропозицію кремля щодо можливого саміту глави кремля володимира путіна, президента США Дональда Трампа та глави Китаю Сі Цзіньпіна. Про це заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд під час брифінгу 19 жовтня, пише УНН.

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На запитання щодо позиції Єврокомісії після публікацій про можливість тристоронньої зустрічі з росією, Китаєм та Сполученими Штатами для обговорення безпеки в Європі та рішення для України, яку голова МЗС України вже розкритикував, речник Крістіан Віганд вказав, що "звичайно, ми бачили повідомлення про пропозицію путіна обговорення з президентами Трампом і Сі".

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"Я маю на увазі, давайте будемо дуже відвертими, якщо путін хотів би покласти край цій війні, він може просто зупинити цю війну сьогодні, і війна може закінчитися сьогодні. На жаль, ми нещодавно бачили це в контексті оголошеного енергетичного перемир'я, що росія не виявила жодних ознак бажання виконати його та рухатися в цьому напрямку, і, можливо, у цьому контексті, щоб додати ще один рядок з висновків Європейської Ради, як ви вже згадували, лідери чітко дали зрозуміти, що Європа, звичайно, відіграє ключову роль у майбутньому врегулюванні та також захищатиме свої інтереси", - сказав Віганд.

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На уточнення, чи знають у Єврокомісії про підготовку, контакти зі Сполученими Штатами, чи знають про якісь ідеї про те, що вони збираються робити далі, Віганд наголосив: "Ми знаємо про повідомлення преси. Ми бачили, що запропонувала росія, і я щойно передав вам реакцію, мені нема чого додати на цьому етапі".

Водночас речниця Єврокомісії Паула Піньйо під час того ж брифінгу підкреслила "те, що було знову згадано у висновках Європейської Ради минулого тижня з точки зору будь-якого рішення, яке буде знайдено для України, має поважати її територіальну цілісність, ми абсолютно підтримуємо це, президент фон дер Ляєн є одним із членів Європейської Ради".

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