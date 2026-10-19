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ЕС отреагировал на возможный саммит путина с Трампом и Си

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

В Еврокомиссии подтвердили, что видели сообщения о предложении кремля провести трёхсторонний саммит. ЕС настаивает на территориальной целостности Украины.

ЕС отреагировал на возможный саммит путина с Трампом и Си

В Европейском Союзе знают о сообщениях о предложении кремля относительно возможного саммита главы кремля владимира путина, президента США Дональда Трампа и главы КНР Си Цзиньпина. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд во время брифинга 19 октября, пишет УНН.

Детали

На вопрос о позиции Еврокомиссии после публикаций о возможности трехсторонней встречи с россией, Китаем и Соединенными Штатами для обсуждения безопасности в Европе и решения для Украины, которое глава МИД Украины уже раскритиковал, представитель Кристиан Виганд указал, что "конечно, мы видели сообщения о предложении путина провести обсуждение с президентами Трампом и Си".

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"Я имею в виду, давайте будем очень откровенными: если путин хотел бы положить конец этой войне, он может просто остановить эту войну сегодня, и война может закончиться сегодня. К сожалению, недавно мы видели это в контексте объявленного энергетического перемирия: россия не продемонстрировала никаких признаков желания выполнить его и двигаться в этом направлении, и, возможно, в этом контексте, чтобы добавить еще одну строку из выводов Европейского совета, как вы уже упоминали, лидеры четко дали понять, что Европа, конечно, будет играть ключевую роль в будущем урегулировании и также будет защищать свои интересы", — сказал Виганд.

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На уточнение, знают ли в Еврокомиссии о подготовке, контактах с Соединенными Штатами, известно ли им о каких-либо идеях относительно того, что они собираются делать дальше, Виганд подчеркнул: "Мы знаем о сообщениях прессы. Мы видели, что предложила россия, и я только что передал вам реакцию, мне нечего добавить на данном этапе".

В то же время спикер Еврокомиссии Паула Пиньо в ходе того же брифинга подчеркнула, "что вновь было упомянуто в выводах Европейского совета на прошлой неделе: с точки зрения любого решения, которое будет найдено для Украины, оно должно уважать ее территориальную целостность; мы абсолютно поддерживаем это, президент фон дер Ляйен является одним из членов Европейского совета".

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Юлия Шрамко

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