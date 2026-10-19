Рубио прокомментировал возможную встречу Трампа, путина и Си и упомянул Украину

Государственный секретарь США Марко Рубио прокомментировал сообщения о возможной встрече президента США Дональда Трампа, главы кремля владимира путина и главы Китая Си Цзиньпина, указав, что "были разговоры о встрече", но он не знает, "была ли она окончательно согласована". Об этом он заявил журналистам во время своего визита в Узбекистан в понедельник, 19 октября, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Отвечая на вопрос о возможной встрече президента США Дональда Трампа, главы кремля владимира путина и китайского лидера Си Цзиньпина для переговоров о прекращении четырехлетней войны в Украине, Рубио ответил: "Были разговоры о встрече. Я не знаю, была ли она окончательно согласована, но президент четко заявил. Он хотел бы, чтобы война в Украине и россии закончилась".

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Как пишет издание, Рубио заявил, что Украина и россия должны сосредоточиться на прекращении войны между собой.

"Мы не видим ничего хорошего в этой войне", – сказал Рубио. "Мы видим в этом много недостатков, включая вполне реальный риск эскалации и распространения этого... в другую страну из-за неудачной диверсионной атаки, из-за дронов, которые попадают под влияние радиоэлектронной борьбы и оказываются в соседней стране", – отметил он.

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США пытаются выступить посредником в заключении мирного соглашения, чтобы положить конец войне в Украине, и с тех пор Трамп заключил с россией соглашение об импорте дизельного топлива и отменил некоторые санкции против москвы, что, по его словам, должно удержать кремль за столом переговоров.

Эти шаги были раскритикованы Президентом Украины Владимиром Зеленским. Новый российский авиаудар вчера вечером по Киеву убил женщину, а также попал в станцию метро и повредил 25-этажный жилой дом.

Рубио прибыл в Самарканд в воскресенье вечером, чтобы встретиться с высокопоставленными представителями группы C5+1, которая объединяет Соединенные Штаты и постсоветские государства с мусульманским большинством: Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.

Трамп принимал лидеров C5 в Белом доме в ноябре прошлого года.

Относительно разведданных

Рубио в понедельник также опроверг, что Соединенные Штаты приостановили обмен некоторыми разведданными с Украиной.

Выступая в программе на канале NBC в воскресенье, Президент Владимир Зеленский, как пишет издание, заявил, что обмен разведданными был прерван, но позже "разблокирован". "Мы очень благодарны за это, – сказал он. – Теперь это работает".

Но Рубио, общаясь с журналистами во время визита в Узбекистан в понедельник утром, сказал, что обмен разведданными не прерывался.

"Я не знаю, откуда он берет эти вещи или почему он говорит это прессе. Вам следует вернуться и спросить его. Не было никакой паузы", – сказал Рубио журналистам.

"Он должен сосредоточиться, и мы хотим сосредоточиться на этом, на прекращении этой войны. Именно на этом он должен сосредоточиться", – сказал Рубио.

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