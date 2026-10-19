Рубио не смог подтвердить, что Украина не получила предупреждение о баллистической атаке по Киеву

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно, что произошло во время российской атаки в ночь на 19 октября, когда, согласно сообщению, Украина, вероятно, не получила заблаговременного предупреждения о российской баллистической атаке. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио во время визита в Узбекистан 19 октября, передает УНН.

Детали

По словам Рубио, у него нет информации о том, что произошло во время российской атаки в ночь на 19 октября, однако он также сообщил, что ранее возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины.

"Я не знаю, что произошло прошлой ночью. Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Европейское командование ВС США (EUCOM) изучает этот вопрос. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", — ответил Рубио.

Кроме того, госсекретарь США категорически опроверг, что Вашингтон намеренно прекращал передавать Украине разведданные из-за политических разногласий.

"Я не знаю, откуда он (Владимир Зеленский — ред.) берет эту информацию и почему говорит об этом прессе. Вам следует вернуться и спросить его об этом. Никакой приостановки не было. Но, повторю, на чем ему следует сосредоточиться и на чем мы хотим сосредоточиться, — это прекращение этой войны. Именно на этом ему следует сосредоточиться. Именно на этом мы хотим, чтобы сосредоточились все. И именно на этом мы хотим, чтобы сосредоточились россияне", — сказал он.

Напомним

В Киеве пять человек пострадали в Соломенском районе в результате атаки России 19 октября. Всего известно о восьми пострадавших в столице. Один человек погиб.