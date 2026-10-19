Рубио не смог подтвердить, что Украина не получила предупреждение о баллистической атаке по Киеву
Киев • УНН
Марко Рубио заявил, что не знает причин, по сообщениям, отсутствия предупреждения перед атакой 19 октября. Он опроверг прекращение передачи разведданных Украине.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что ему неизвестно, что произошло во время российской атаки в ночь на 19 октября, когда, согласно сообщению, Украина, вероятно, не получила заблаговременного предупреждения о российской баллистической атаке. Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алекс Рауфоглу со ссылкой на заявление государственного секретаря США Марко Рубио во время визита в Узбекистан 19 октября, передает УНН.
Детали
По словам Рубио, у него нет информации о том, что произошло во время российской атаки в ночь на 19 октября, однако он также сообщил, что ранее возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины.
"Я не знаю, что произошло прошлой ночью. Несколько ночей назад возникла программная проблема, связанная с системой раннего предупреждения Украины. Европейское командование ВС США (EUCOM) изучает этот вопрос. Я не могу комментировать то, что произошло прошлой ночью", — ответил Рубио.
Кроме того, госсекретарь США категорически опроверг, что Вашингтон намеренно прекращал передавать Украине разведданные из-за политических разногласий.
"Я не знаю, откуда он (Владимир Зеленский — ред.) берет эту информацию и почему говорит об этом прессе. Вам следует вернуться и спросить его об этом. Никакой приостановки не было. Но, повторю, на чем ему следует сосредоточиться и на чем мы хотим сосредоточиться, — это прекращение этой войны. Именно на этом ему следует сосредоточиться. Именно на этом мы хотим, чтобы сосредоточились все. И именно на этом мы хотим, чтобы сосредоточились россияне", — сказал он.
Напомним
В Киеве пять человек пострадали в Соломенском районе в результате атаки России 19 октября. Всего известно о восьми пострадавших в столице. Один человек погиб.