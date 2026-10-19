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Рубіо не зміг підтвердити, що Україна не отримала попередження про балістику по Києву

Київ • УНН

 • 464 перегляди

Марко Рубіо заявив, що не знає причин, за повідомленнями, відсутності попередження перед атакою 19 жовтня. Він заперечив припинення передачі розвідданих Україні.

Рубіо не зміг підтвердити, що Україна не отримала попередження про балістику по Києву

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що йому невідомо, що сталося під час російської атаки в ніч на 19 жовтня, коли, за повідомленням, Україна, ймовірно, не отримала завчасного попередження про російську балістичну атаку. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода у Вашингтоні Алекс Рауфоглу з посиланням на заяву державного секретаря США Марко Рубіо під час візиту до Узбекистану 19 жовтня, передає УНН.

Деталі

За словами Рубіо, він не має інформації про те, що сталося під час російської атаки в ніч на 19 жовтня, але він також повідомив, що раніше виникла програмна проблема, пов’язана із системою раннього попередження України.

"Я не знаю, що сталося минулої ночі. Кілька ночей тому виникла програмна проблема, пов'язана із системою раннього попередження України. Європейське командування ЗС США (EUCOM) вивчає це питання. Я не можу коментувати те, що сталося минулої ночі", - відповів Рубіо.

Крім того, держсекретар США категорично заперечив, що Вашингтон навмисно припиняв передавати Україні розвіддані через політичні розбіжності.

"Я не знаю, звідки він (Володимир Зеленський, - ред.) бере цю інформацію і чому говорить про це пресі. Вам варто повернутися і запитати його про це. Жодного призупинення не було. Але, повторю, на чому йому слід зосередитися і на чому ми хочемо зосередитися, - це припинення цієї війни. Саме на цьому йому слід зосередитися. Саме на цьому ми хочемо, щоб зосередилися всі. І саме на цьому ми хочемо, щоб зосередилися росіяни", - сказав він.

Нагадаємо

У Києві п'ятеро людей постраждали в Солом'янському районі внаслідок атаки Росії 19 жовтня. Усього відомо про вісім постраждалих у столиці. Одна людина загинула.  

Алла Кіосак

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