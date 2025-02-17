Объем денежных переводов в Грузию в январе 2025 года снизился на 8,5% из-за сокращения переводов из россии на 62%. Наибольшие объемы поступают из США и Италии, а доля ЕС составляет 45,1%.
США ввели санкции против почти 100 субъектов, связанных с военной машиной рф. Под ограничения попали банки, оборонные предприятия, иностранные компании и отдельные лица.
В Кыргызстане началось строительство новой железнодорожной магистрали, которая соединит Китай с Европой через Центральную Азию. Проект длиной 450-500 км позволит транспортировать грузы в обход россии.
В аэропорту Актау потерпел крушение самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный. Из 67 пассажиров на борту 25 человек выжили, 19 из них уже госпитализированы.
Компании из ЕС и США продолжают поставлять оружие в рф через страны-посредники. Экспорт оружия в Армению, Грузию, Казахстан и другие страны за три года вырос в 2,5 раза, откуда оно попадает в россию.
В Судане сбит грузовой самолет из ОАЭ, экипаж которого частично состоял из россиян. Самолет, возможно, перевозил оружие и был ошибочно атакован сепаратистами RSF, которым предназначалась поставка.
Испанская полиция арестовала 4 человек, подозреваемых в поставках санкционных химикатов в Россию. Изъято 13 тонн веществ, которые могли быть прекурсорами химического оружия. ЕС призывает усилить контроль за экспортом.
Министр иностранных дел Украины провел встречу с киргизским коллегой Жээнбеком Кулубаевым. Дипломаты обсудили пути развития двусторонних отношений и укрепления торгово-экономического сотрудничества между странами.
В Луганской области российские войска атаковали прифронтовые села более 80 беспилотниками и артиллерией. Оккупанты имитируют ремонты, а 'сборная лнр' примет участие в чемпионате России по вспашке.
На Олимпиаде-2024 в Париже украинские спортсмены завоевали 11 медалей: 3 золотые, 4 серебряные и 4 бронзовые. За два дня до завершения Игр Украина занимает 15-е место в медальном зачете.
Украинская борчиха Ирина Коляденко пробилась в финал Олимпийских игр-2024 в Париже в весовой категории до 62 кг. Она гарантировала Украине уже 12-ю награду на этих соревнованиях.
8 августа украинские олимпийцы выступят в художественной гимнастике, скалолазании, гребле, пятиборье, борьбе и тяжелой атлетике. Накануне Александр Хижняк получил золотую медаль по боксу.
Боксер Александр Хижняк стал олимпийским чемпионом в весовой категории 80 кг. Украина занимает 17-е место в медальном зачете с 3 золотыми, 2 серебряными и 3 бронзовыми наградами.
Армения не будет участвовать в учениях ОДКБ 'Кобальт-2024' в Новосибирске 14-16 августа. Это уже четвертый отказ Армении от участия в учениях ОДКБ, что может свидетельствовать об охлаждении отношений с организацией.
Беларусь официально присоединилась к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), расширив организацию до 10 стран-членов.
Накануне саммита Шанхайской организации сотрудничества, президенты России и Турции провели двустороннюю встречу в Астане. Стороны договорились усилить сотрудничество стран.
Путин принял участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане, Казахстан, где встретился с такими лидерами, как Си Цзиньпин и Эрдоган.
Президент Китая Си Цзиньпин прибыл в Казахстан, чтобы принять участие в 24-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, где также ожидается приезд российского диктатора владимира путина.
Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги протяженностью 450-500 км в Европу в обход России в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь".
Несколько банков в Кыргызстане прекратили осуществлять денежные переводы из России и в обратном направлении из-за новых санкций США и Великобритании против Москвы.
Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.
Парламент Грузии преодолел вето президента и принял противоречивый закон об «иностранных агентах», который, по словам критиков, является инспирированным россией и может помешать европейским устремлениям страны.
Перед вторжением россии президент Украины Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой ввести превентивные санкции против россии, путина и энергетического сектора, но они отказались, что привело к большим человеческим потерям для Украины.
Президент Зеленский раскритиковал Китай за попытки балансировать между Украиной и россией вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины как одного из гарантов Будапештского меморандума.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ни одна страна Азии не может иметь стратегического союза с путинской россией, поскольку Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан на 100% находятся под угрозой нападения, и такой союз ограничит их независимость.
Продвижение российских оккупантов в Харьков две недели назад привело к тому, что соотношение военных потерь украинцев к россиянам составило 1:8, что свидетельствует о пренебрежении Путина к человеческой жизни, заявил президент Зеленский.
Венецианская комиссия призвала Грузию отменить закон об иностранных агентах, критикуя его как препятствие свободе собраний, выражения мнений, конфиденциальности и участия общественности, что приводит к стигматизации и уничтожению НПО и средств массовой информации, получающих иностранное финансирование, что в конечном итоге наносит ущерб открытым дебатам, плюрализму и демократии.
Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.
В День Победы эстонцы вывесили на границе с россией плакат с надписью "путин - военный преступник", чтобы напомнить россии о ее "деструктивной работе" в Украине.
Оккупационные власти Крыма отказалась от проведения фейерверков на российский "день победы", несмотря на приказ Москвы, ссылаясь на соображения безопасности.