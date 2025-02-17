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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28467 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Авиакатастрофа самолета в Казахстане: предварительно, 25 пассажиров выжили

В аэропорту Актау потерпел крушение самолет «Азербайджанских авиалиний», летевший из Баку в Грозный. Из 67 пассажиров на борту 25 человек выжили, 19 из них уже госпитализированы.

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Компании из ЕС и США продолжают поставлять оружие в рф через страны-посредники. Экспорт оружия в Армению, Грузию, Казахстан и другие страны за три года вырос в 2,5 раза, откуда оно попадает в россию.

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Вероятные прекурсоры химического оружия: в Испании изъяли 13 тонн химикатов, которые предназначались для отправки в РФ

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Сибига встретился с главой МИД Киргизии: говорили об укреплении торгово-экономического сотрудничества

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В Луганской области более 80 вражеских дронов атаковали прифронтовые села - ОВА

В Луганской области российские войска атаковали прифронтовые села более 80 беспилотниками и артиллерией. Оккупанты имитируют ремонты, а 'сборная лнр' примет участие в чемпионате России по вспашке.

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Си Цзиньпин прибыл в Казахстан для участия в саммите ШОС: туда приедет и путин

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Кыргызстан и Узбекистан договорились с Китаем о строительстве железной дороги в Европу в обход России

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На фоне новых санкций против рф: банки Кыргызстана отказываются от переводов из россии

Несколько банков в Кыргызстане прекратили осуществлять денежные переводы из России и в обратном направлении из-за новых санкций США и Великобритании против Москвы.

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Китайские банки начали блокировать транзит товаров в рф - росСМИ

Китайские банки все чаще требуют от предпринимателей подтверждения того, что товары, приобретенные в "дружественных" странах, таких как Сербия, Беларусь и Казахстан, не будут отправлены в рф, что нарушает схему оплаты поставок в Россию через третьи страны.

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Все сказали - нет: Зеленский о просьбе к Байдену и ЕС ввести санкции против рф перед вторжением

Перед вторжением россии президент Украины Зеленский обратился к США и ЕС с просьбой ввести превентивные санкции против россии, путина и энергетического сектора, но они отказались, что привело к большим человеческим потерям для Украины.

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Китай должен защищать Украину - Зеленский

Президент Зеленский раскритиковал Китай за попытки балансировать между Украиной и россией вместо того, чтобы защищать территориальную целостность Украины как одного из гарантов Будапештского меморандума.

Война • 25 мая, 13:55 • 27062 просмотра

Зеленский - журналистам Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана: ОДКБ дает возможность рф влиять на ваши страны

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что ни одна страна Азии не может иметь стратегического союза с путинской россией, поскольку Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан на 100% находятся под угрозой нападения, и такой союз ограничит их независимость.

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Зеленский сказал, какими военными жертвами закончился для оккупантов "прорыв в направлении Харькова"

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Венецианская комиссия забраковала грузинский закон об иноагентах: как отреагировала правящая партия Грузии

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Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве

Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.

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По случаю 9 мая: Эстония вывесила на границе с рф плакат с подписью "путин - военный преступник"

В День Победы эстонцы вывесили на границе с россией плакат с надписью "путин - военный преступник", чтобы напомнить россии о ее "деструктивной работе" в Украине.

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Несмотря на приказ из москвы: оккупанты в Крыму отменили фейерверки по случаю 9 мая

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