Германия не смогла обеспечить себе место в Совете Безопасности ООН, и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что поддержка Украины и Израиля могла стоить Берлину голосов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Йоханн Вадефуль назвал проигрыш страны Португалии и Австрии "горьким поражением" после голосования по вопросу о том, какие страны станут одним из пяти новых членов совета, которое состоялось в среду вечером.

"Мы твердо поддерживаем Украину, россия не хочет такого голоса в Совете Безопасности", – сказал Вадефуль, добавив, что "не секрет", что россия разжигала настроения против Германии.

В Совете Безопасности ООН пять постоянных членов – Китай, Франция, россия, Великобритания и США – и 10 временных.

"Мы всегда занимали четкую позицию по определенным вопросам, и это позиции, которые разделяют не все государства-члены", – сказал Вадефуль.

"То, что Германия всегда должна брать на себя особую ответственность за Израиль в ближневосточном конфликте, также могло стоить голосов", – сказал глава МИД ФРГ.

Вадефуль также частично обвинил Совет Безопасности в позднем вступлении своей страны в гонку за двухлетний срок.

россия, как указано, не ответила на обвинения в лоббировании против членства Германии.

Германия получила 104 голоса, стремясь получить одно из двух мест в совете от группы Западной Европы и других стран, при этом Португалия получила 134 голоса в свою пользу, а Австрия – 131.

Кыргызстан, Тринидад и Тобаго и Зимбабве также были избраны в Совет Безопасности, который является единственным органом ООН, способным принимать юридически обязательные решения, такие как введение санкций и разрешение на применение силы.

Неудача – это удар для канцлера Германии Фридриха Мерца.

Его критики из оппозиционных партий говорят, что он находился под давлением дома, а теперь испытал такое замешательство за рубежом, учитывая, что он рекламировал себя как человека, который укрепит положение Германии на международной арене, указывает издание.

Мерц сказал, что Германия будет продолжать твердо поддерживать международную систему, и поздравил Австрию и Португалию.

"Этот результат не меняет задач, которые стоят перед нами в Организации Объединенных Наций. Германия остается надежной опорой многосторонней системы", – сказал он.

Австрия и Португалия избраны новыми членами Совета Безопасности ООН