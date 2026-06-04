Германия обвиняет россию в "горьком поражении" в борьбе за место в Совбезе ООН

$44.350.0151.530.14
ukenru
3 июня, 18:20 • 25227 просмотра
Венгрия и Украина достигли соглашения по расширению прав венгерского меньшинства - Мадьяр
3 июня, 16:50 • 83927 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 75284 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
3 июня, 14:12 • 52678 просмотра
Fire Point испытала баллистическую ракету FP-7.Х, которая ляжет в основу противобаллистического перехватчика FREYJA – видеоVideo
Эксклюзив
3 июня, 13:49 • 48867 просмотра
Суд должен реагировать на злоупотребление процессуальными правами в деле о смерти Аднана Кивана — эксперты
Эксклюзив
3 июня, 07:12 • 67621 просмотра
После коррупционного скандала в БЭБ депутаты призывают проверить законность открытых дел
3 июня, 06:48 • 54364 просмотра
Нефтяной терминал в Петербурге, база Кронштадт и не только - Зеленский подтвердил результаты "дальнобойных санкций"Video
2 июня, 18:57 • 52182 просмотра
США хотят как можно скорее вернуть санкции против российской нефти — Рубио
2 июня, 15:57 • 131144 просмотра
В Киеве хотят запретить палатки и матрасы в метро во время воздушных тревогPhoto
Эксклюзив
2 июня, 13:27 • 70701 просмотра
Черные облака дыма после российских атак: чем они угрожают людям и кто больше всего в зоне риска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
0м/с
92%
747мм
Популярные новости
На Саратовском НПЗ выведена из строя ключевая установка переработки нефти3 июня, 21:56 • 17581 просмотра
В Киевской области сверхлегкие самолеты вооружат зенитными дронами против Шахедов4 июня, 00:56 • 9096 просмотра
Палата представителей США продвинула законопроект о помощи Украине и санкциях против РФPhoto4 июня, 01:08 • 32443 просмотра
Война с Ираном может завершиться временным соглашением без стратегического поражения Тегерана — Reuters4 июня, 01:17 • 3268 просмотра
Трамп заявил о скором открытии Ормузского пролива, но преуменьшил угрозу иранских мин02:16 • 6042 просмотра
публикации
Как скачать музыку с YouTube: простые способы загрузкиPhoto3 июня, 17:09 • 41109 просмотра
Какие продукты разжижают кровь и что есть для профилактики тромбозаPhoto3 июня, 16:50 • 83916 просмотра
Какие ограничения скорости действуют в населенных пунктах и за их пределами в УкраинеPhoto3 июня, 15:56 • 53489 просмотра
Действительно ли контрастный душ укрепляет здоровье и кому стоит быть осторожным
Эксклюзив
3 июня, 14:51 • 75274 просмотра
Топ-7 мест в Каменце-Подольском, которые стоит посетить на выходныхPhoto3 июня, 12:01 • 60760 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Пит Хегсетх
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Ливан
Реклама
УНН Lite
«Это спасательный круг» — Том Холланд признался, что не представляет карьеры без поддержки Зендеи3 июня, 14:52 • 35742 просмотра
Дуа Липа и актер Каллум Тернер поженились в Лондоне2 июня, 03:45 • 81428 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 88016 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 121830 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 114894 просмотра
Актуальное
Техника
Дипломатка
Шахед-136
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер

Германия обвиняет россию в "горьком поражении" в борьбе за место в Совбезе ООН

Киев • УНН

 • 1258 просмотра

ФРГ проиграла Португалии и Австрии в голосовании за место в Совете Безопасности ООН. Йоганн Вадефуль связал это с поддержкой Украины и Израиля, а также лоббизмом россии.

Германия обвиняет россию в "горьком поражении" в борьбе за место в Совбезе ООН

Германия не смогла обеспечить себе место в Совете Безопасности ООН, и министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что поддержка Украины и Израиля могла стоить Берлину голосов, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Йоханн Вадефуль назвал проигрыш страны Португалии и Австрии "горьким поражением" после голосования по вопросу о том, какие страны станут одним из пяти новых членов совета, которое состоялось в среду вечером.

"Мы твердо поддерживаем Украину, россия не хочет такого голоса в Совете Безопасности", – сказал Вадефуль, добавив, что "не секрет", что россия разжигала настроения против Германии.

В Совете Безопасности ООН пять постоянных членов – Китай, Франция, россия, Великобритания и США – и 10 временных.

"Мы всегда занимали четкую позицию по определенным вопросам, и это позиции, которые разделяют не все государства-члены", – сказал Вадефуль.

"То, что Германия всегда должна брать на себя особую ответственность за Израиль в ближневосточном конфликте, также могло стоить голосов", – сказал глава МИД ФРГ.

Вадефуль также частично обвинил Совет Безопасности в позднем вступлении своей страны в гонку за двухлетний срок.

россия, как указано, не ответила на обвинения в лоббировании против членства Германии.

Германия получила 104 голоса, стремясь получить одно из двух мест в совете от группы Западной Европы и других стран, при этом Португалия получила 134 голоса в свою пользу, а Австрия – 131.

Кыргызстан, Тринидад и Тобаго и Зимбабве также были избраны в Совет Безопасности, который является единственным органом ООН, способным принимать юридически обязательные решения, такие как введение санкций и разрешение на применение силы.

Неудача – это удар для канцлера Германии Фридриха Мерца.

Его критики из оппозиционных партий говорят, что он находился под давлением дома, а теперь испытал такое замешательство за рубежом, учитывая, что он рекламировал себя как человека, который укрепит положение Германии на международной арене, указывает издание.

Мерц сказал, что Германия будет продолжать твердо поддерживать международную систему, и поздравил Австрию и Португалию.

"Этот результат не меняет задач, которые стоят перед нами в Организации Объединенных Наций. Германия остается надежной опорой многосторонней системы", – сказал он.

Австрия и Португалия избраны новыми членами Совета Безопасности ООН04.06.26, 00:15 • 15549 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Израиль
Австрия
Кыргызстан
Фридрих Мерц
Франция
Великобритания
Германия
Португалия
Китай
Соединённые Штаты
Украина