Эрдоган заявил о дальнейших ядерных проектах с Россией
Киев • УНН
Эрдоган сообщил о расширении ядерного сотрудничества с Россией и строительстве новых электростанций. АЭС «Аккую» близка к запуску.
Турция планирует расширить свое ядерное сотрудничество с Россией для строительства новых электростанций. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает УНН со ссылкой на AP.
Сигнал об углублении связей с Россией, вероятно, вызовет обеспокоенность среди западных союзников, которые обеспокоены близостью Анкары к Москве на фоне войны в Украине.
Российская государственная корпорация "Росатом" близка к завершению строительства атомной электростанции "Аккую" на средиземноморском побережье Турции. Ожидается, что ее четыре реактора будут производить около 10% электроэнергии Турции после ввода станции в эксплуатацию.
"Атомная электростанция "Аккую" имеет большое значение в отношениях между Россией и Турцией. Сейчас мы находимся на завершающей стадии", — сказал Эрдоган, сидя рядом с президентом России Владимиром Путиным после встречи один на один на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане.
В России раскритиковали возможную передачу Украине оружия из Турции — МИД РФ обратился к Вашингтону и Анкаре 15.08.26, 20:59 • 14239 просмотров
Он добавил, что вместе с Россией Турция "предпримет совместные меры для открытия некоторых новых электростанций, а также открытия атомной электростанции "Аккую". Его замечание передало турецкое государственное информационное агентство Anadolu.
Эрдоган также охарактеризовал отношения между двумя странами как такие, которые "сегодня находятся на гораздо более высоком уровне, чем в любой предыдущий период".
Тем временем Путин назвал Турцию "одним из наших привилегированных партнеров".
Турция зависит от импорта энергоносителей: около 70% ее потребностей в энергии удовлетворяется за счет иностранных источников.
По данным Организации Объединенных Наций по международной торговле, в прошлом году импорт Турции из России оценивался в 42,37 миллиарда долларов. На энергоносители приходилось 29,8 миллиарда долларов.