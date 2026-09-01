Ердоган заявив про подальші ядерні проєкти з росією
Київ • УНН
Ердоган повідомив про розширення ядерної співпраці з росією та будівництво нових електростанцій. АЕС "Аккую" близька до запуску.
Туреччина планує розширити свою ядерну співпрацю з росією для будівництва нових електростанцій. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає УНН із посиланням на AP.
Сигнал про поглиблення зв'язків з Росією, ймовірно, викличе занепокоєння серед західних союзників, які стурбовані близькістю Анкари до москви на тлі війни в Україні.
Російська державна корпорація "Росатом" близька до завершення будівництва атомної електростанції "Аккую" на середземноморському узбережжі Туреччини. Очікується, що її чотири реактори вироблятимуть близько 10% електроенергії Туреччини після її введення в експлуатацію.
"Атомна електростанція "Аккую" має велике значення у відносинах між Росією та Туреччиною. Зараз ми знаходимося на завершальній стадії", – сказав Ердоган, сидячи поруч із президентом росії володимиром путіним після зустрічі віч-на-віч на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Киргизстані.
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Він додав, що разом з росією Туреччина "вживатиме спільних заходів для відкриття деяких нових електростанцій, а також відкриття атомної електростанції "Аккую". Його зауваження повідомило турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.
Ердоган також охарактеризував відносини між двома країнами як такі, що "сьогодні перебувають на набагато вищому рівні, ніж у будь-який попередній період".
Тим часом путін назвав Туреччину "одним із наших привілейованих партнерів".
Туреччина залежить від імпорту енергоносіїв, близько 70% її потреб в енергії задовольняється з іноземних джерел.
За даними Організації Об'єднаних Націй щодо міжнародної торгівлі, минулого року імпорт Туреччини з Росії оцінювався в 42,37 мільярда доларів. На енергоносії припадало 29,8 мільярда доларів.