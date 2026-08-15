У росії розкритикували можливу передачу Україні зброї з Туреччини - мзс рф звернувся до Вашингтона та Анкари

Міністерство закордонних справ рф розкритикувало можливу передачу Києву застарілого американського озброєння, що перебуває у Туреччині, заявивши, що мзс звернеться до Вашингтона та Анкари за роз’ясненнями. Про це заявила представниця російського мзс марія захарова, передає УНН.

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Судячи з документів, оприлюднених нещодавно Конгресом США, йдеться про значний арсенал, що включає наступальні засоби. Зокрема, згадуються дванадцять установок ракетних систем залпового вогню та понад 2,5 тис. некерованих касетних боєприпасів до них, 47 тис. касетних артилерійських снарядів калібру 203 мм, 70 оперативно-тактичних ракет ATACMS. Привертає увагу той факт, що обставини та умови такого масштабного "трансферу" смертоносної продукції залишаються вкрай суперечливими - сказала захарова.

За її словами, незрозуміло, хто все-таки виступив ініціатором реекспорту, яким чином і коли планується перекинути об’ємний летальний вантаж київським одержувачам.

Нарешті, чим саме керувалися учасники угоди в особі влади США та Туреччини, вирішивши відкрити чергову "скриньку Пандори", щоб агонія "бандерівського режиму" затягнулася, забираючи ще більше людських життів. І це при тому, що мова йде про країни, які претендують на особливу роль у врегулюванні української кризи, заявляючи про пріоритетність пошуку політико-дипломатичного вирішення - додала захарова.

Вона заявила, що "постачання нових озброєнь "хунті Зеленського" не здатне хоч якось серйозно вплинути на розвиток "спеціальної військової операції" за справедливим російським сценарієм".

Однак багатопланова шкода від таких поставок є неминучою. Справа не лише у жертвах і руйнуваннях, які влада в Києві прагне роздути, а й у серйозній шкоді нашим двостороннім відносинам із Вашингтоном та Анкарою. Спроби використовувати миротворчу риторику, а паралельно постачати зброю українським нацистам неминуче підривають взаємну довіру, особливо на тлі неодноразових запевнень турецьких представників у тому, що Туреччина уникає "летальних" поставок Києву - заявила представниця мзс.

Окрім того, вона заявила, що мзс рф звернулося до Вашингтона та Анкари з проханням надати роз’яснення щодо інформації, оприлюдненої Конгресом США.

Нагадаємо

Україна купила у Туреччини зброю американського походження. Зокрема, славнозвісні балістичні ракети ATACMS.

Україна закуповує у Туреччини 70 американських балістичних ракет ATACMS, а серед турецьких ракет потенційним кандидатом для ЗСУ може бути Khan - експортна версія балістичної ракети Bora.