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В России раскритиковали возможную передачу Украине оружия из Турции — МИД РФ обратился к Вашингтону и Анкаре

Киев • УНН

 • 728 просмотра

МИД РФ осудил возможный реэкспорт американского оружия из Турции в Украину, включая ракеты ATACMS. Россия обратилась к Вашингтону и Анкаре за разъяснениями.

В России раскритиковали возможную передачу Украине оружия из Турции — МИД РФ обратился к Вашингтону и Анкаре

Министерство иностранных дел рф раскритиковало возможную передачу Киеву устаревшего американского вооружения, находящегося в Турции, заявив, что мид обратится к Вашингтону и Анкаре за разъяснениями. Об этом заявила представительница российского мид Мария Захарова, передает УНН.  

Детали 

Судя по документам, недавно опубликованным Конгрессом США, речь идет о значительном арсенале, включающем наступательные средства.  В частности, упоминаются двенадцать установок реактивных систем залпового огня и более 2,5 тыс. неуправляемых кассетных боеприпасов к ним, 47 тыс. кассетных артиллерийских снарядов калибра 203 мм, 70 оперативно-тактических ракет ATACMS. Привлекает внимание тот факт, что обстоятельства и условия такой масштабной "передачи" смертоносной продукции остаются крайне противоречивыми

- сказала Захарова. 

По ее словам, непонятно, кто все-таки выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда планируется перебросить объемный летальный груз киевским получателям. 

Наконец, чем именно руководствовались участники сделки в лице властей США и Турции, решив открыть очередную "шкатулку Пандоры", чтобы агония "бандеровского режима" затянулась, унося еще больше человеческих жизней. И это при том, что речь идет о странах, претендующих на особую роль в урегулировании украинского кризиса, заявляя о приоритетности поиска политико-дипломатического решения

- добавила Захарова. 

Она заявила, что "поставки новых вооружений "хунте Зеленского" не способны хоть как-то серьезно повлиять на развитие "специальной военной операции" по справедливому российскому сценарию". 

Однако многоплановый ущерб от таких поставок неизбежен. Дело не только в жертвах и разрушениях, которые власти в Киеве стремятся раздуть, но и в серьезном ущербе нашим двусторонним отношениям с Вашингтоном и Анкарой. Попытки использовать миротворческую риторику, а параллельно поставлять оружие украинским нацистам неизбежно подрывают взаимное доверие, особенно на фоне неоднократных заверений турецких представителей в том, что Турция избегает "летальных" поставок Киеву

- заявила представительница мид. 

Кроме того, она заявила, что мид рф обратилось к Вашингтону и Анкаре с просьбой предоставить разъяснения относительно информации, опубликованной Конгрессом США.

Напомним

Украина купила у Турции оружие американского происхождения. В частности, широко известные баллистические ракеты ATACMS.  

Украина закупает у Турции 70 американских баллистических ракет ATACMS, а среди турецких ракет потенциальным кандидатом для ВСУ может быть Khan — экспортная версия баллистической ракеты Bora.  

Степан Гафтко

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Украина