В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по Пуховке
Киев • УНН
15 августа в Киеве попрощались с 3-летним Дмитрием, его бабушкой и дедушкой, которые погибли в результате атаки российских беспилотников на Пуховку. Отец мальчика рассказал об обстоятельствах гибели семьи.
В субботу, 15 августа, простились с семьёй, погибшей в Пуховке Киевской области в результате удара рф в ночь на 8 августа. Об этом сообщает корреспондент УНН с места прощания.
Детали
В Киеве простились с тремя членами одной семьи — 3-летним Дмитрием, его бабушкой Галиной и дедушкой Петром. Они погибли в ночь на 8 августа в результате попадания российских беспилотников в частный дом в селе Пуховка Броварского района.
Как рассказал отец мальчика Александр, 3-летний Дмитрий погиб первым.
"Я видел его изувеченное тело — отсутствовала задняя часть головы, спины, позвоночника. Он был солнышком в нашей семье, его тепло и любовь, которую он проявлял ко всем нам, вдохновляли жить дальше в такое сложное время. От третьего дрона погибла моя мама Галина, которая всю жизнь посвятила обучению детей в школе. Её тело было разорвано на миллионы частей. Отец Пётр в это время снимал с себя обгоревшую одежду возле мамы, и огромный осколок оборвал его жизнь, разрезав практически всё тело пополам", — написал Александр в соцсетях.
Напомним
В результате вражеской атаки на Киев и Киевскую область погибли 3 человека, ещё 7 получили ранения.