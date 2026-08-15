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Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Киев • УНН

 • 11461 просмотра

Украинский совет оружейников заявил о недостаточном контрактовании из-за медленной разработки ТТХ, что может привести к задержке в поставках вооружения. Производители прогнозируют реальный разрыв поставок через полгода, если процессы не ускорятся.

Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение

Новая модель оборонных закупок может стать причиной паузы  в поставках вооружения на фронт. Украинский совет оружейников выступил с заявлением о недостаточном уровне контрактования на отечественном рынке вооружения, а всё из-за почти полной остановки закупок украинского вооружения, пишет УНН

Что говорит Совет оружейников

В заявлении Украинского совета оружейников подчёркивается конфликт между темпами реформы закупок и темпами войны:

"Совет оружейников поддерживает конкурентные и прозрачные закупки. Но любая модель должна работать в темпе войны. Между решением о закупке и фактической поставкой есть время на процедуры, закупку компонентов, производство, тестирование и приёмку. Поэтому задержка с контрактованием сегодня означает риск разрыва поставок через несколько месяцев".

Поводом для заявления стала новая модель оборонных закупок, предусматривающая переход от прямых контрактов к конкурентным тендерным процедурам. 

Как должна работать новая модель конкурентных закупок 

В основе модели, которую МОУ начало официально внедрять в начале этого года, — центры компетенций, созданные при Минобороны. Одной из задач этих центров является формирование соответствующих тактико-технических характеристик (ТТХ) изделий. Именно эти ТТХ являются основой для проведения закупок конкретных образцов вооружения, и без них Агентство оборонных закупок не может объявить тендер. 

И именно здесь произошёл сбой — за пять месяцев с момента запуска процесса перехода к конкурентным закупкам центры компетенций смогли разработать ТТХ для крайне небольшого количества позиций. 

"С тех пор прошло более пяти месяцев, однако для имеющейся номенклатуры до сих пор разработано критически недостаточное количество ТТХ", — пояснил исполнительный директор УРЗ Игорь Федирко.

В июле АОЗ сообщало об объявлении первых тендеров на закупку FPV-дронов по ТТХ на сумму более 3,3 млрд грн. И, как сообщили в Агентстве, с того времени были объявлены и проведены процедуры по всем категориям, по которым были получены ТТХ. 

При этом финансирование старых процедур прямых закупок крайне мало — основные средства уже направлены на закупки через конкурентные тендерные процедуры, внедрение которых оружейники в целом поддерживают. 

"Это прозрачный подход, который соответствует европейской практике и к которому нам действительно нужно двигаться", — подчеркнул Федирко. 

Какие риски для фронта

Как заявляют в ассоциации производителей вооружения «Технологические силы Украины»: 

"Потенциальный недостаток контрактования ОВТ для Сил обороны Украины, о котором сейчас говорят ключевые стейкхолдеры, может поставить под сомнение как способность армии вести активную борьбу на фронте, так и способность предприятий национального ОПК к системной работе". 

Проще говоря — закупка вооружения остановилась, и военные не смогут своевременно получить необходимое. Даже если ТТХ будут переданы АОЗ в ближайшее время и Агентство запустит тендерные процедуры в сжатые сроки, пауза в поставках практически неизбежна. 

"Цена этой паузы — оружие, которое фронт может не получить", — считает Федирко. 

По его словам, через полгода существует реальная угроза разрыва поставок на фронт: "Это уже вопрос о том, чем будет воевать украинская армия через шесть месяцев". 

Даже если все процессы удастся запустить завтра, помимо собственно тендерной процедуры существует определённый производственный цикл: после контрактования производитель должен получить авансирование, после чего закупить комплектующие (поставка которых по некоторым позициям может занимать до 3-х месяцев) и только тогда изготовить изделие.

"Ещё несколько месяцев нужны на производство, испытания и передачу готовых изделий. Поэтому пауза в контрактации сегодня означает риск реального разрыва поставок через полгода", — говорит Федирко. 

Большинство производителей сегодня законтрактовано лишь на 15–25% мощностей. На рынке прогнозируют, что поставки объёмов вооружения, которые должны были быть законтрактованы в рамках ещё не объявленных закупок, начнутся не ранее декабря 2026 года, а возможно — и в марте 2027 года.

Другие осложнения 

На фоне паузы с тендерами осложнилась ситуация и с альтернативным каналом поставок — цифровой платформой DOT-Chain Defence, через которую воинские части напрямую заказывали дроны, боеприпасы, средства РЭБ и роботизированные комплексы со складов производителей за считанные недели, а не за кварталы. В настоящее время финансирование закупок через эту платформу ограничено. 

Добавляет проблем и то, что параллельно запущенный пилотный проект Минобороны под названием «Базовый уровень», согласно которому подразделения должны были бесперебойно обеспечиваться минимальным прогнозируемым уровнем БПЛА, НРК и других систем, пока не продемонстрировал свою эффективность. 

Производители подчёркивают: совпадение по времени паузы с тендерами и перебоев в финансировании DOT-Chain Defence особенно опасно потому, что именно сейчас украинское оружие впервые начало давать фронту ощутимое преимущество — дальнобойные системы поражают логистику противника, а дроновые подразделения сдерживают пехотные штурмы. Остановка производства именно в этот момент, по мнению отрасли, угрожает не только потерей этого преимущества, но и значительно более широкими последствиями для обороноспособности страны.

Долгосрочные последствия для отрасли

У производителей есть и другие опасения. Компании, которые во время полномасштабного вторжения расширяли производство, нанимали людей, релокировали предприятия и за свой счёт заказывали компоненты, рискуют остаться без внутреннего заказа на месяцы.

«Ни один экспорт сейчас не способен заменить украинским производителям государственный оборонный заказ. Внешние контракты могут поддерживать развитие отрасли, но они не загрузят все созданные мощности и не обеспечат тот объём производства, которого требуют Силы обороны», — говорит Федирко.

Помимо сокращения производственных мощностей, под угрозой оказывается и модернизация: производители не смогут обновлять имеющиеся образцы вооружения и разрабатывать новые. Это критично, поскольку отдельные виды вооружения устаревают за несколько недель и требуют постоянного совершенствования.

Что предлагают производители

Один из вариантов смягчения кризиса, который называют на рынке, — возвращение широкого финансирования прямых закупок через механизм DOT Chain Defence. К этой платформе подключены только верифицированные производители, а подразделения могут выбирать вооружение в соответствии с собственными потребностями. Механизм уже доказал свою эффективность и, по мнению отрасли, способен смягчить недостатки переходного периода.

Среди других предложений:

  • оперативно перераспределить средства для финансирования критических потребностей;
    • при необходимости переформатировать и усилить центры компетенций;
      • установить чёткие сроки и ответственных за разработку ТТХ;
        • ускорить объявление закупок по уже готовым характеристикам;
          • ввести переходный механизм до полноценного запуска новой модели.

            В отрасли подчёркивают: каким бы механизмом закупок государство в итоге ни воспользовалось, он должен соответствовать двум базовым критериям — своевременно обеспечивать фронт оружием и гарантировать непрерывность производства на украинских предприятиях. Всё остальное участники рынка называют лишь формой, которую можно совершенствовать без ограничений, тогда как этими двумя критериями, по их мнению, жертвовать нельзя.

            Отдельно производители обращают внимание на кадровую составляющую проблемы. По их мнению, система оборонных закупок не может зависеть от кадровых решений: смена министра не должна останавливать уже заключённые контракты, а обсуждение возможной замены руководителя АОЗ — тормозить проведение тендеров. Если каждая кадровая ротация приводит к паузе в поставках, это, по убеждению отрасли, свидетельствует не о наличии системы, а о ручном управлении процессом.

            На этом фоне на рынке не исключают, что часть публичного давления на руководителя Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова является попыткой переложить ответственность на исполнителя — тогда как АОЗ объективно не может объявить тендеры без ТТХ, которые ей не передали, и законтрактовать ресурс, который ей не довели. Поэтому на рынке призывают не политизировать проблему и не раскачивать кресло руководителя АОЗ, а вместо этого принять процедурные решения, которые позволят агентству как можно быстрее провести закупки и законтрактовать максимальное количество производителей.

            Юлия Мельник

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