Войска рф покинули территорию Днепропетровской области. Об этом сообщает Комитет офицеров России, информирует УНН.

Детали

"Офицеры" возлагают ответственность за это на генеральный штаб вооруженных сил рф.

Наши войска временно вышли из Днепропетровской области. Кто в этом виноват? Отвечаем — бездарное командование нашего ГШ и непосредственно ГВ "Восток". Причины — все имеющиеся резервы были переброшены на освобождение ДНР. Других резервов нет. Вина ГШ — неспособность накопить и передать резервы в ГВ "Восток" в связи с падением набора новых контрактников. Вина ГВ "Восток" — неспособность перейти к обороне из-за отсутствия резервов — говорится в сообщении.

Официального подтверждения этой информации со стороны Вооруженных сил Украины пока нет.

Напомним

С начала текущих суток произошло 194 боевых столкновения. Враг нанес 52 авиационных удара с применением 159 управляемых авиационных бомб, привлек для ударов 7023 дрона-камикадзе и осуществил 2120 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.

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